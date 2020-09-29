Предполагаемый диапазон S&P500 на вторник - 3300-3375 пунктов - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 постепенно улучшается, констатирует младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Закрытие торговой сессии понедельника произошло выше нисходящей трендовой линии и в непосредственной близости с 50-дневной скользящей средней.

"Тем не менее, покупателям еще предстоит преодолеть этот динамический уровень сопротивления, чтобы удержать хрупкую инициативу. Индикатор RSI перешел в нейтральную зону, что указывает на баланс между силами "быков" и "медведей". Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться разнонаправленно. Предполагаемый диапазон составляет 3300-3375 пунктов", - пишет Денисламов в комментарии компании.