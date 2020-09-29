Российские суверенные облигации выглядят вполне уверенно при сравнении с аналогами из EM - ITI Capital

Аппетит к риску на глобальных площадках по-прежнему находится под давлением, что сказывается на спросе на рисковые активы, в том числе на российские, говорится в комментарии ITI Capital. Тем не менее, при сравнении с аналогами из EM российские суверенные облигации выглядят вполне уверенно, полагают аналитики инвесткомпании.

"Если говорить о бумагах, номинированных в долларах, то рост ставок за неделю составил порядка 3-5 б.п., - отмечают эксперты ITI Capital. - Стоимость российского CDS 5 лет практически не изменилась, составив 132 п.п. На локальном рынке также продолжился плавный спад котировок ОФЗ. Длинный сегмент за неделю потерял около 0,5% стоимости. Таким образом, максимальная доходность вдоль кривой достигла YTM 6,58%. Первичные аукционы Минфина несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру прошли весьма успешно". Первым лотом стал новый восьмилетний флоатер 29015. В рамках дебютного размещения были собраны заявки на сумму 142 млрд руб., а объем проданных бумаг составил 100,2 млрд руб. На втором аукционе по размещению "классики" 26234 (погашение 2025 г.) спрос ожидаемо был слабее - он составил 30,6 млрд руб. В то же время это позволило продать бумаги в размере всего установленного лимита - 20 млрд руб. Премия по средневзвешенной доходности (5,41%) к уровню вторичных сделок составила примерно 4 б.п. В целом с начала третьего квартала план был выполнен на 106%. При этом по структуре первичных размещений 79,5% пришлось на бумаги с плавающей ставкой. С начала года объем заимствований составил 2,7 трлн руб.

Согласно опубликованной на прошлой неделе статистике ЦБ, чистый приток нерезидентов в ОФЗ в августе составил 14 млрд руб. С учетом опережающего роста рынка в целом, доля иностранного владения в прошлом месяце опустилась до 29,4% по сравнению с 29,8% в июле. При этом эксперты ITI Capital по-прежнему отмечают стабильность денежных потоков нерезидентов, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру и нарастающие санкционные риски.