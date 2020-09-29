Рынок акций РФ после позитивного открытия ушел в минус на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ после позитивного открытия довольно быстро развернулся вниз и ушел в заметный минус на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; при этом продолжающееся обесценение рубля оказывает некоторую поддержку рублевым ценам и индексу МосБиржи.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2891,23 пункта (-1,23%), индекс РТС - 1139,66 пункта (-2,33%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют негативную динамику в пределах 2%. При этом доллар США к этому моменту подорожал на 0,86 рубля, до 79,94 руб./$1 (+1,1% к закрытию понедельника).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "префы" Сбербанка (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию во вторник утром негативной тенденции на российском фондовом рынке способствует, прежде всего, наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом дополнительное давление на рынок оказывает геополитический фактор - обострившийся в последние дни армяно-азербайджанский конфликт. Европейские фондовые индексы в начале торгов 29 сентября демонстрирую снижение в пределах 0,5-1,5%, фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет порядка 0,35%, что говорит об ухудшении настроений на фондовых площадках США.

Внимание участников рынков в настоящее время сосредоточено на политической ситуации в США. На этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом. Инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в истории в ходе президентских выборов в США, готовясь к необычно масштабным колебаниям всех классов активов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Японский Nikkei 225 вырос на 0,17%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть. В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти. Запасы нефти в США за неделю выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК во вторник составила $42,1 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,23 за баррель, что на 0,9% ниже уровня предыдущей сессии.

Как считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, после отмечавшегося в понедельник общемирового ралли сегодня европейские, американские и азиатские фондовые рынки утратили оптимизм. По мере приближения объявленных на вторник первых дебатов между Трампом и Байденом оптимизм будет угасать все больше. "При этом наш рынок будет корректироваться вниз сильнее остальных площадок за счет наличия в отношении России целого ряда геополитических и санкционных рисков. На этой неделе у нас Сбербанк закрывает реестр для выплаты дивидендов за 2019 год; таким образом, нужно быть готовым к тому, что порядка 18 рублей могут уйти из цены акций. Кроме того, в ближайшие дни должна определиться с размером своих дивидендов "Транснефть" (MOEX: TRNF)", - отмечает Кабаков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, глобальные рынки начали неделю ростом, продолжив отскок, сформировавшийся в конце прошлой недели. По состоянию на утро вторника конъюнктура мировых рынков уже не так оптимистична, как накануне. Цены на сырьевые активы находятся под некоторым давлением, в частности нефтяные котировки теряют более 0,5%. В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1% и смог вернуться выше отметки 2900 пунктов. Во вторник индикатор перейдет к "проторговке" середины зоны 2900-2950 пунктов. Сдерживающим развитие роста на российском рынке акций фактором сегодня может выступить некоторое ослабление рынка нефти и опасения относительно сохранения давления на российскую валюту.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 19,07 млрд рублей (из них 4,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,48 млрд рублей на бумаги "Яндекса").