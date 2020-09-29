Рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях отсутствия факторов поддержки

Москва. 29 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативного внешнеполитического фона и отсутствия внутренних факторов поддержки.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,16-79,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,33 руб./$1 (+25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 92,62 руб./EUR1 (+35,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,78 копейки к уровню закрытия понедельника, до 83,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,141 рубля выше официального курса.

Чуть позднее евро превысил отметку 93 руб./EUR1 впервые с 21 января 2016 года. В 10:09 МСК евро подорожал до 93,0575 руб./EUR1 (+79,5 копейки).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях негативного внешнеполитического фона из-за военных действий на территории Нагорного Карабаха и отсутствия внутренних факторов поддержки.

На вторник, 29 сентября, назначено официальное обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН, оно пройдет в формате закрытых консультаций, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

Официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник снизилась на 0,49% - до $42,22 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,2%. Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,64% - до $40,34 за баррель. В понедельник фьючерсы подорожали на 0,9%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.