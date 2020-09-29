Пара USD/RUB может выйти за диапазон 77-78 руб./$1 и коснуться отметки в 80 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Пара USD/RUB может выйти за диапазон 77-78 руб./$1 и коснуться отметки в 80 руб./$1, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер". При этом, к концу года аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов ожидает откат пары в диапазон 75-77 руб./$1.

"Резкое обострение нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, который длится уже не один десяток лет, произошло на минувши выходных, - отмечает эксперт "КИТ Финанс Брокер". - Страны ввели военное положение и объявили мобилизацию после боевых столкновений и жертв с обеих сторон. В поддержку Азербайджана выступила Турция, тем временем Россия пытается урегулировать конфликт между странами и призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. Близость конфликта к российской границе настораживают нерезидентов, что в свою очередь приводит к оттоку капитала и продажи рублёвых активов".

Однако с другой стороны, постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против России, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста. Это также оказывает, по мнению Баженова, негативное влияние на инвестиционный климат в стране. "На фоне выше обозначенных рисков пара USD/RUB может выйти за обозначенный нами диапазон 77-78 руб. за доллар и коснуться отметки в 80 руб. При этом, к концу года мы ожидаем откат пары в диапазон 75-77 руб.", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.