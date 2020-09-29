Утренние прогнозы: открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне"

Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник аналитики оценивают как нейтральный и ждут от рынка акций РФ незначительного роста в начале торгов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Цены сырьевых контрактов преимущественно в минусе, но снижение незначительное. Валюты сырьевой группы немного укрепляются относительно доллара США, но также это движение нельзя назвать существенным. От российского рынка акций ждём консолидации или небольшого роста".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы подрастают на 0,2%, и с учетом результата вечерних торгов понедельника ждем открытия российского рынка акций чуть выше предыдущего закрытия. Однако дальнейших ход торгов прогнозировать сложно. Техническая картина по индексу Мосбиржи не меняется: по-прежнему сильной поддержкой остается отметка 2800 пунктов, ближайшим сопротивлением - 3000 пунктов, а более сильной преградой - 3100 пунктов".

"ФИНАМ": "Утром во вторник сложился смешанный, но в целом умеренно благоприятный фон для рынка акций РФ. На дневном "таймфрейме" индекс Mосбиржи продолжает консолидацию в рамках треугольника. Курс находится уже в последней четверти фигуры, что повышает шансы на дальнейшую боковую динамику. Вероятно продолжение торгов в диапазоне 2865-2990 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии. Из значимой статистики аналитики отмечают ожидаемую публикацию предварительных сентябрьских данных инфляции в Германии, предварительную статистику по торговому балансу за август и потребительское доверие за сентябрь в США".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов. В начале дня он с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию".

"Атон": "Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне" - повышение составит 0,5%".