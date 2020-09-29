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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Открытие рынка акций во вторник пройдет в "зеленой зоне" - "Атон"
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29 сентября 2020 года 09:54
Открытие рынка акций во вторник пройдет в "зеленой зоне" - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне" - повышение составит 0,5%, говорится в обзоре компании.
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29 сентября 2020 года 19:50
Москва. 29 сентября. Доллар и евро возобновили рост на "Московской бирже" во вторник вечером; после небольшого укрепления несколькими часами ранее рубль вернулся к снижению к бивалютной корзине на фоне обвалившейся нефти. читать дальше
.29 сентября 2020 года 19:46
Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ, несмотря на дневную попытку коррекции, в итоге закрыл торги вторника умеренным снижением из-за ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.29 сентября 2020 года 19:16
Москва. 29 сентября. Котировки большинства средне- и долгосрочных выпусков российских еврооблигаций во вторник повышаются, в то время как краткосрочные бумаги умеренно дешевеют относительно закрытия предыдущего дня. Позитивный настрой участников рынка связан с ожиданиями новых стимулов от основных центробанков мира в целях поддержания восстановления темпов экономического роста. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредах к доходности базовых активов, отмечают эксперты. читать дальше
.29 сентября 2020 года 19:15
Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, прогнозная стоимость GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) была повышена с $66,5 до $89,3 за штуку, акций Polymetal (MOEX: POLY) - с 14,3... читать дальше
.29 сентября 2020 года 18:57
езкое ослабление рубля в последние дни может быть предвестником завершения данной тенденции, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Как минимум, говорится в комментарии компании, данный факт и объявление ЦБ РФ способствуют смене настроений. Регулятор... читать дальше
.29 сентября 2020 года 18:37
Недавнее ослабление курса рубля не является ответом на ухудшение фундаментальных факторов, но всего лишь отражает рост геополитических опасений, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "В качестве иллюстрации заметим, что курс рубля сильно отклонился от цены на нефть,... читать дальше
.29 сентября 2020 года 17:24
Поиск доходности снова станет преобладающей темой на рынке облигаций в среднесрочной перспективе - Julius Baer
По мнению аналитиков Julius Baer, инвесторам в долговые обязательства спекулятивного уровня и облигации развивающихся стран следует приготовиться к периоду более высокой волатильности, поскольку рынок облигаций должен переварить негативные факторы, включая тупиковую ситуацию в финансовой политике... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:51
Ключевым фактором, оказывающим давление на рубль, остаются санкционные риски, отмечает аналитик "ФИНАМа" Анна Зайцева. Несмотря на фундаментальную привлекательность российских финансовых активов, иностранные инвесторы опасаются введения санкций на приобретение новых и удержание старых выпусков... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:22
Внешний фон, обусловленный ухудшением фундаментальных факторов, на данный момент выступает катализатором ослабления курса рубля, однако снижение российской валюты пока находится в рамках общей динамики валют EM, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "В последние дни ослабление рубля к доллару... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:55
Рубль сумел отыграть утренние потери и развернуться вверх после обновления многомесячных минимумов к доллару и евро
Москва. 29 сентября. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине благодаря фиксации прибыли, активизировавшейся на фоне заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об отказе России от военной поддержки Армении, в том числе по линии ОДКБ. читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:52
Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, и в итоге преобладают шансы на повышение цен российских акций, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи, по его мнению - диапазон... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:30
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подрасти, но все же оставались под давлением как со стороны валютного рынка, так и сдержанных настроений за рубежом, отмечает в своем комментарии аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Американским инвесторам может быть сложно... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:09
Технически S&P500 постепенно улучшается, констатирует младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Закрытие торговой сессии понедельника произошло выше нисходящей трендовой линии и в непосредственной близости с 50-дневной скользящей средней. "Тем не менее, покупателям еще предстоит... читать дальше
.29 сентября 2020 года 14:34
Российские суверенные облигации выглядят вполне уверенно при сравнении с аналогами из EM - ITI Capital
Аппетит к риску на глобальных площадках по-прежнему находится под давлением, что сказывается на спросе на рисковые активы, в том числе на российские, говорится в комментарии ITI Capital. Тем не менее, при сравнении с аналогами из EM российские суверенные облигации выглядят вполне уверенно,... читать дальше
.29 сентября 2020 года 14:09
Рубль стал заложником внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками - "Иволга Капитал"
Рубль стал заложником внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками, считает генеральный директор инвестиционного холдинга "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. Глобальный risk-off привел к существенным оттокам средств из валют и долговых инструментов... читать дальше
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