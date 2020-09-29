Нефть держится за счет рисков остановки части добывающих мощностей в Норвегии - Промсвязьбанк

Цены на нефть марки Brent после краткосрочного роста в понедельник снова корректируются на торгах вторника, констатирует управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ноябрьский фьючерс экспирируется в среду, основной объем сосредоточен уже в декабрьском контракте. Поводом для "апсайда" в понедельник, помимо рисков по остановке добычи в Норвегии, были спекуляции на тему обновлённого законопроекта помощи гражданам США в условиях пандемии на 2,2 трлн долл., предложенного демократами Палаты представителей. Но дата голосования по законопроекту не обозначена, поэтому для рынка нефти в фокусе снова ситуация со спросом, отмечает Крылова.

Во вторник выйдут данные от API, завтра от Минэнерго США. Ожидается рост запасов сырой нефти при сокращении запасов бензинов и дистиллятов.

"Нефть марки Brent на вторник видим также в зоне $41-43/барр. Угроза остановки около 1 млн барр./день в Норвегии пока останется на повестке дня и не даст нефти уйти ниже", - указывает специалист Промсвязьбанка.