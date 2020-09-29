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29 сентября 2020 года 09:44

Рынок акций может начать торги вторника с небольшого подъема - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы подрастают на 0,2%, и с учетом результата вечерних торгов понедельника главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия российского рынка акций чуть выше предыдущего закрытия. Однако дальнейших ход торгов прогнозировать сложно, говорится в комментарии специалиста.

Техническая картина по индексу Мосбиржи не меняется, указывает Антонов: по-прежнему сильной поддержкой остается отметка 2800 пунктов, ближайшим сопротивлением - 3000 пунктов, а более сильной преградой - 3100 пунктов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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