Рынок акций может начать торги вторника с небольшого подъема - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы подрастают на 0,2%, и с учетом результата вечерних торгов понедельника главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия российского рынка акций чуть выше предыдущего закрытия. Однако дальнейших ход торгов прогнозировать сложно, говорится в комментарии специалиста.

Техническая картина по индексу Мосбиржи не меняется, указывает Антонов: по-прежнему сильной поддержкой остается отметка 2800 пунктов, ближайшим сопротивлением - 3000 пунктов, а более сильной преградой - 3100 пунктов.