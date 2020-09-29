Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли 28 сентября благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Внимание участников рынков также сосредоточено на политической ситуации в США. На этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом. Инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в истории в ходе президентских выборов в США, готовясь к необычно масштабным колебаниям всех классов активов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Японский Nikkei 225 вырос на 0,17%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть. В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $42,22 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,2%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,34 за баррель, что на 0,64% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 0,9%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,185 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,175 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 сентября снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 110,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за три дня (26-28 сентября), составив 706,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,85%), "РЖД-001P-20R" (+0,5%) и "ЕвроХим-001P-08" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,76%), "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,49%) и "РЖД-001P-16R" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 97,29% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-327R на 1,946 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. По займу предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

РН банк начинает премаркетинг выпуска 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона и ориентировочная дата открытия книги заявок будут объявлены позднее. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок год назад - в сентябре 2019 года. Тогда он разместил трехлетние бонды серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей по ставке 7,65% годовых.

Альфа-банк планирует с 11:00 МСК 1 октября до 16:00 МСК 5 октября принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней. Техразмещение предварительно запланировано на 8 октября. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в начале июня года. Тогда он разместил годовые облигации серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,75% годовых.

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) во второй половине октября проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-04 со сроком обращения 3 года 2 месяца объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда она разместила облигации объемом 1,35 млрд рублей со сроком обращения 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

ОАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-32 объемом 2,5 млрд рублей в размере 6,25% годовых. Выпуск был размещен в мае 2014 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.