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29 сентября 2020 года 09:34

Цены на нефть снижаются на ухудшении перспектив спроса

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл.

Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

"Были опасения, что темпы экономического восстановления снижаются на фоне отсрочки принятия Конгрессом новых стимулов, - отмечает главный инвестиционный стратег Baird Брюс Биттлс, слова которого приводит MarketWatch. - Теперь похоже, мы близки к тому, чтобы получить пакет рано или поздно".

Внимание участников рынков также сосредоточено на политической ситуации в США. На этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом.

"Рынки пытаются восстановить позиции, но в условиях такой предвыборной неопределенности на это может потребоваться время", - говорит главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

Инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в истории в ходе президентских выборов в США, готовясь к необычно масштабным колебаниям всех классов активов.

Некоторые трейдеры используют инвестиции, привязанные к индексу волатильности Cboe Volatility Index, или VIX, который позволяет защититься от рисков в случае, если рынок акций будет оставаться волатильным в течение нескольких недель после дня выборов. В последнее время индикатор демонстрирует устойчивый рост. Между тем цена фьючерсов на VIX, истекающих в конце года, превышает цену тех контрактов, которые истекают в начале 2021 года. Это говорит о том, что инвесторы опасаются колебаний рынка, которые продлятся после начала декабря, пишет The Wall Street Journal.

В лидерах роста в понедельник оказались акции банков, а также компаний энергетического и технологического секторов.

Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) выросла на 2,9%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 2,6%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 2,1%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,9%.

Бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 2,9% и 1,9% соответственно.

Акции Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и WPX Energy Inc. взлетели соответственно на 11,1% и 16,4%. Американские нефтегазовые компании договорились о слиянии в рамках сделки в виде обмена акциями, которая приведет к созданию компании с капитализацией порядка $6 млрд. Объединение Devon и WPX, как ожидается, поможет им пережить период низких цен на энергоносители, усилить свои позиции на рынке, а также сократить расходы.

Котировки акций Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) Inc. подскочили на 11,6%. Компания покупает американские операции ArcelorMittal SA за $1,4 млрд, что позволит ей стать крупнейшим производителем плоского стального проката в Северной Америке.

Рыночная стоимость Caesars Entertainment Inc. выросла на 2%. Американский оператор казино ведет переговоры о покупке британского букмекера William Hill Plc за 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд). На прошлой неделе William Hill также сообщила, что ее покупкой заинтересовалась Apollo Management International LLP.

Капитализация Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. увеличилась на 3,2%. Компания вернула себе лицензию на работу сервиса такси в Лондоне по решению местного суда. Лицензия Uber была отозвана властями Лондона в 2017 году, и с тех пор компания работала в британской столице по временным лицензиям.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) поднялась на 2,6%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер подтвердил в понедельник, что ежегодная распродажа Prime Day в этом году будет проходить в течение двух дней: 13 и 14 октября.

Бумаги Facebook Inc. (SPB: FB) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прибавили в цене по 0,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 410,10 пункта (1,51%) - до 27584,06 пункта, завершив в плюсе третью сессию подряд.

Standard & Poor's 500 прибавил 53,14 пункта (1,61%) и составил 3351,60 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 203,96 пункта (1,87%) - до 11117,53 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Японский Nikkei 225 повышается на 0,3%.

В лидерах роста находятся бумаги Hino Motors Ltd., которые дорожают на 5%. Акции Tokyo Electron Ltd. укрепляются на 4%, Advantest Corp. - на 2,7%.

Акции Nippon Telegraph & Telephone снижаются на 0,3% после того, как компания сообщила, что намерена получить полный контроль над оператором мобильной связи NTT Docomo.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,6%.

Цена бумаг китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. повышается на 1,8%, акции AAC Technologies Holdings Inc. растут на 1,33%, Tencent Holdings Ltd. - на 1,28%.

Китайская логистическая компания ZTO Express (Cayman) Inc. провела вторичное размещение акций (SPO) в Гонконге на сумму $1,3 млрд. Акции компании открыли дебютные торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник ростом на 12%. Их стоимость при открытии рынка составила 244 гонконгских долларов ($31,48) по сравнению с ценой размещения в 218 гонконгских долларов, сообщает Dow Jones.

По данным на 8:30 МСК бумаги ZTO Express торгуются на уровне 239 гонконгских долларов, что на 9,6% выше цены SPO.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,9%.

Розничные продажи в Южной Корее выросли на 0,3% в годовом выражении в августе, что стало минимальным подъемом за четыре месяца. Месяцем ранее рост показателя составил 0,5%. В помесячном исчислении розничные продажи увеличились на 3% в августе после падения на 6% месяцем ранее.

Тем временем промпроизводство в стране снизилось на 3% в августе в годовом выражении после падения на пересмотренные 2,4% в июле. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя на 2,8%. В помесячном выражении промпроизводство снизилось на 0,7% после подъема на 1,9% в июле. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 1,5%.

Индекс деловой уверенности в производственном секторе Южной Кореи вырос до 68 пунктов в августе с 66 пунктов в июле. Это самый высокий показатель с января.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подорожали на 2,6%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. - на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1,2% и 1,1% соответственно.

Акции четырех крупнейших банков страны подешевели: National Australia Bank - на 1%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, Westpac Banking Corp. - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1%.

Цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $42,28 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,51 (1,2%).

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,37 за баррель, что на $0,23 (0,57%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $0,35 (0,9%).

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

"Для того, чтобы цены на нефть возобновили подъем, необходимо увеличение оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики, а это зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом и появления вакцины от COVID-19", - отмечают эксперты AxiCorp.

По их мнению, пройдет еще несколько недель, прежде чем темпы роста заболеваемости начнут замедляться.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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