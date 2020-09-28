.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль торгуется на многомесячных минимумах к доллару и евро на фоне санкционных и геополитических рисков
.
ГЛАВНОЕ
В августе снижение экономики РФ замедлилось до 4,3%
Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в августе на 4,3%. Падение экономики замедлилось. Однако в несырьевых отраслях восстановление приостановилось, отмечает министерство
 
Банк России может улучшить прогноз по динамике ВВП в 2020 году
Банк России может пересмотреть прогноз падения ВВП РФ в 2020 году, снижение может быть меньше прогнозировавшихся в июле 4,5-5,5%, говорится в комментарии ЦБ по экономике. "Данные по ВВП за 2-й квартал 2020 года, наряду с текущими индикаторами...
 
Безработных обучат ведению бизнеса
В августе 2020 года число безработных в России достигло 4,8 млн человек - то есть 6,4% от рабочей силы, следует из данных Росстата. Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года - тогда показатель составлял 6,5%. Для поддержки потерявших...
 
ЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир"
ЦБ РФ перенес на 31 декабря 2020 года с 1 октября срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты "Мир", сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что...
 
28 сентября 2020 года 19:56

Рубль торгуется на многомесячных минимумах к доллару и евро на фоне санкционных и геополитических рисков

Москва. 28 сентября. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать геополитический и санкционный негатив.

Курс доллара США составил 79,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 84,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 79 руб./$1 впервые со 2 апреля. Евро стоил 92,16 руб./EUR1, подорожав на 1,23 рубля. Евро торгуется выше 92 руб./EUR1 впервые с 21 января 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,02 рубля - до 84,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах под влиянием санкционных рисков и ухудшения внешнеполитического фона. Давление на рубль оказывает рост геополитической напряженности в зоне карабахского конфликта, где продолжаются боевые действия, и новости о расширении санкций.

Днем в понедельник стало известно, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле отмечают нынешнюю волатильность курса рубля, но уверены, что российская валюта восстановит свои позиции. "Волатильность курса, безусловно, имеет место быть. Этого сложно не заметить", - сказал он журналистам.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента, "совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность - двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает".

"Другое дело - в какие сроки это произойдет. Но это - рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля", - добавил Песков.

Улучшение настроений глобальных инвесторов связано с перспективами принятия нового пакета стимулирующих мер в США, кроме того, поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под завершающе налоговые выплаты сентября.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Внимание участников рынков также сосредоточено на политической ситуации в США. На этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом.

Инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в истории в ходе президентских выборов в США, готовясь к необычно масштабным колебаниям всех классов активов.

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,79% - до $42,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,47% - до $40,44 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, добыча нефти и газа в Норвегии может упасть более чем на 20%, если компании на этой неделе не заключат с профсоюзами соглашения об оплате труда, чтобы избежать забастовок.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии. В понедельник и вторник проходит заседание министров энергетики G20.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс рубля относительно доллара США снизился до минимальных уровней с апреля, до более чем 79 руб./$1. "Активные продажи также наблюдались в турецкой лире. Основной причиной распродажи стало начало вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Дополнительное давление на рубль оказывало наблюдавшееся в первой половине дня падение цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent дешевела до $41,8. Мы ожидаем продолжения снижения курса рубля относительно доллара США до 80 руб./$1", - подчеркивает Союнов.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21, 23 и 24 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

"С октября ЦБ начнет продавать валюту, оставшуюся после сделки с акциями Сбера (185 млрд рублей), что даст рублю премию примерно 2 рубля к внешнему рынку в четвертом квартале и должно несколько сгладить продолжающуюся коррекцию доллара на рынке и рост предвыборной напряженности (хотя на месте ЦБ я бы больше продавал в октябре-ноябре, а не делал это равномерно весь четвертый квартал, потому как в декабре Минфин опять заберет рублевую ликвидность с банковских депозитов для финансирования дефицита и рублей будет не так много). Как резюме - на текущей неделе может покачать (доллар коррекцию еще не доделал), но в пределах 80 и вряд ли мы здесь долго удержимся", - говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (MOEX: GZPR) Егор Сусин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 сентября на 1,8515 рубля, до 78,6713 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8153 рубля, до 91,479 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,4293 рубля по отношению к четвергу и составил 78,7193 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,1592 рубля и составил 78,7853 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 156,763 млн, из которых $964,149 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 192,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,8407 рубля, до 91,5897 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,4834 рубля и составил 91,7839 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR566,287 млн, из которых EUR206,0893 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,198 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,67% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 сентября 2020 года 09:54
Открытие рынка акций во вторник пройдет в "зеленой зоне" - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне" - повышение составит 0,5%, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:44
Рынок акций может начать торги вторника с небольшого подъема - "Алор Брокер"
Американские фьючерсы подрастают на 0,2%, и с учетом результата вечерних торгов понедельника главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия российского рынка акций чуть выше предыдущего закрытия. Однако дальнейших ход торгов прогнозировать сложно, говорится в комментарии специалиста....    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:37
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 29 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты.    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:34
Цены на нефть снижаются на ухудшении перспектив спроса
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются на торгах во вторник.    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:32
Внешний фон пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи - "Алго Капитал"
Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов вторника, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:22
Пара доллар/рубль может уйти в коррекционное снижение - Промсвязьбанк
Поводом к продажам в национальной валюте во вторник может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром теряет порядка 0,5%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также давление на нее может оказать динамика валют ведущих...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:10
Вероятно продолжение торгов в диапазоне 2865-2990 пунктов по индексу Мосбиржи - "ФИНАМ"
налитики "ФИНАМа" считают, что во вторник утром сложился смешанный, но в целом умеренно благоприятный фон для рынка акций РФ. На дневном "таймфрейме" индекс Mосбиржи продолжает консолидацию в рамках треугольника. Курс находится уже в последней четверти фигуры, что повышает шансы на дальнейшую...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 19:38
Рынок акций РФ к концу дня растерял часть утреннего роста, поддержку оказал обесценившийся рубль
Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ к концу основных дневных торгов понедельника растерял часть утреннего роста, так как участники рынка не смогли найти новых драйверов для дальнейшего повышения; поддержку рублевым котировкам оказало очередное заметное обесценение нацвалюты.    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 19:13
Цены евробондов РФ в понедельник не демонстрируют яркой динамики, несмотря на коррекцию на мировых рынках
Москва. 28 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют лишь небольшие колебания, несмотря на коррекционное повышение мировых фондовых бирж. Участники торгов не проявляют особой активности на фоне роста санкционных и геополитических рисков вокруг РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к отсутствию заметных изменений в суверенных спредах к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30").    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 19:12
Вероятно тестирование рынком поддержки на уровне 2850 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
Индексу Мосбиржи в ходе сессии понедельника удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов, однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, в результате чего ожидается тестирование рынком поддержки на уровне 2850 пунктов, говорится в...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 18:50
Списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато - "Альфа-Капитал"
Минувшая неделя отметилась снижением цен на золото и серебро, а также сокращением объемов этих металлов в ETF, инвестирующих в физические металлы, однако списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 18:22
Рубль оказался в аутсайдерах на площадках EM в понедельник - "Велес Капитал"
Рубль к окончанию рабочего дня продемонстрировал снижение вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. Тем не менее, потери российской валюты выглядели гораздо более...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 17:54
Приток средств инвесторов на глобальный рынок облигаций продолжается - Sberbank Asset Management
Приток средств инвесторов на глобальный рынок облигаций продолжается, несмотря на опасения относительно второй волны коронавируса в мире, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По мнению эксперта, это обусловлено в первую очередь низкими...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 17:28
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС, повысив целевую цену для акций МТС на 1,5% с 382 до 388 руб. за бумагу, что предполагает upside в 14% и ETR на уровне 22%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания успешно прошла пик пандемии, - отмечает аналитик Артем...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 16:50
S&P500 в ходе сессии понедельника попробует достичь 3360-3375 пунктов - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что S&P500 в ходе сессии понедельника будет демонстрировать склонность к росту и попробует достичь области 3360-3375 пунктов, говорится в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует признаки окончания коррекции, однако с уверенностью об этом можно...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.