Рубль торгуется на многомесячных минимумах к доллару и евро на фоне санкционных и геополитических рисков

Москва. 28 сентября. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать геополитический и санкционный негатив.

Курс доллара США составил 79,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 84,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 79 руб./$1 впервые со 2 апреля. Евро стоил 92,16 руб./EUR1, подорожав на 1,23 рубля. Евро торгуется выше 92 руб./EUR1 впервые с 21 января 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,02 рубля - до 84,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах под влиянием санкционных рисков и ухудшения внешнеполитического фона. Давление на рубль оказывает рост геополитической напряженности в зоне карабахского конфликта, где продолжаются боевые действия, и новости о расширении санкций.

Днем в понедельник стало известно, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле отмечают нынешнюю волатильность курса рубля, но уверены, что российская валюта восстановит свои позиции. "Волатильность курса, безусловно, имеет место быть. Этого сложно не заметить", - сказал он журналистам.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента, "совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность - двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает".

"Другое дело - в какие сроки это произойдет. Но это - рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля", - добавил Песков.

Улучшение настроений глобальных инвесторов связано с перспективами принятия нового пакета стимулирующих мер в США, кроме того, поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под завершающе налоговые выплаты сентября.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Внимание участников рынков также сосредоточено на политической ситуации в США. На этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом.

Инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в истории в ходе президентских выборов в США, готовясь к необычно масштабным колебаниям всех классов активов.

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,79% - до $42,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,47% - до $40,44 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, добыча нефти и газа в Норвегии может упасть более чем на 20%, если компании на этой неделе не заключат с профсоюзами соглашения об оплате труда, чтобы избежать забастовок.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии. В понедельник и вторник проходит заседание министров энергетики G20.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс рубля относительно доллара США снизился до минимальных уровней с апреля, до более чем 79 руб./$1. "Активные продажи также наблюдались в турецкой лире. Основной причиной распродажи стало начало вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Дополнительное давление на рубль оказывало наблюдавшееся в первой половине дня падение цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent дешевела до $41,8. Мы ожидаем продолжения снижения курса рубля относительно доллара США до 80 руб./$1", - подчеркивает Союнов.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21, 23 и 24 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

"С октября ЦБ начнет продавать валюту, оставшуюся после сделки с акциями Сбера (185 млрд рублей), что даст рублю премию примерно 2 рубля к внешнему рынку в четвертом квартале и должно несколько сгладить продолжающуюся коррекцию доллара на рынке и рост предвыборной напряженности (хотя на месте ЦБ я бы больше продавал в октябре-ноябре, а не делал это равномерно весь четвертый квартал, потому как в декабре Минфин опять заберет рублевую ликвидность с банковских депозитов для финансирования дефицита и рублей будет не так много). Как резюме - на текущей неделе может покачать (доллар коррекцию еще не доделал), но в пределах 80 и вряд ли мы здесь долго удержимся", - говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (MOEX: GZPR) Егор Сусин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 сентября на 1,8515 рубля, до 78,6713 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8153 рубля, до 91,479 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,4293 рубля по отношению к четвергу и составил 78,7193 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,1592 рубля и составил 78,7853 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 156,763 млн, из которых $964,149 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 192,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,8407 рубля, до 91,5897 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,4834 рубля и составил 91,7839 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR566,287 млн, из которых EUR206,0893 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,198 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,67% годовых.