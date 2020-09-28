Цены евробондов РФ в понедельник не демонстрируют яркой динамики, несмотря на коррекцию на мировых рынках

Москва. 28 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют лишь небольшие колебания, несмотря на коррекционное повышение мировых фондовых бирж. Участники торгов не проявляют особой активности на фоне роста санкционных и геополитических рисков вокруг РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к отсутствию заметных изменений в суверенных спредах к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30").

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 25 сентября и составила 114,25% от номинала. Данные бумаги смогли удержаться от падения за счет учета в текущих ценах очередной амортизации основного долга, при этом их доходность выросла на 66 базисных пунктов, до 2,6% годовых.

Стоимость трехлетних американских Treasuries почти не изменилась за день, оставшись на отметке 102,1% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 66 пунктов, составив 248 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 6 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,22% от номинала (доходность выросла на 0,3 пункта - до 3,45% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году упали в цене на 15 базисных пунктов, опустившись до 133,22% от номинала (доходность выросла на 0,8 пункта и составила 3,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 114,84% от номинала (доходность снизилась на 1,8 базисного пункта, до 1,97% годовых), с погашением в 2023 году - выросли на 6,4 базисного пункта, до 110,06% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,4 пункта и составила 1,4% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 5 базисных пунктов, подорожав до 132,37% от номинала (доходность уменьшилась на 0,3 пункта и составила 3,39% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 4,6 базисного пункта - до 112,52% от номинала (доходность выросла на 0,6 пункта, до 2,24% годовых).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российские еврооблигации в понедельник демонстрируют по преимуществу ту же динамику, что и в ходе предыдущих торгов. "При этом можно сказать, что на рынках начинаются штормовые предупреждения, связанные с тревожной эпидемиологической ситуацией, неспособностью Белого дома принять пакет фискальных мер для поддержки восстановления экономики США и геополитической напряженность в соседних с Россией странах - Белоруссии, Армении и Азербайджане. Доходности еврооблигаций России-2028 показывают снижение на 5 б.п., в целом, как и другие развивающейся рынки - 10-летние доходности Мексики сегодня также рисуют минус на 11 б.п., Колумбии - на 10 б.п., Чили - на 11 б.п. На неделе, рынки будут внимательно следить за первыми предвыборными дебатами между Дональдом Трампом Джозефом Байденом, а также отчетом с рынка труда США, ожидаемым в пятницу", - отмечает Наумова.