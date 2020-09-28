Вероятно тестирование рынком поддержки на уровне 2850 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

Индексу Мосбиржи в ходе сессии понедельника удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов, однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, в результате чего ожидается тестирование рынком поддержки на уровне 2850 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Для отмены данного сценария "быкам", по мнению эксперта, необходимо выводить рынок выше отметки 3000 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением.

"Российский фондовый рынок в понедельник перешел к восстановлению на улучшении внешнего фона, - комментирует Зварич. - Покупкам на нашем рынке способствовала ситуация на западных площадка. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 3,1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,8% и 1,5% соответственно. Также позитивно на российские акции повлияла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 42,5 доллара за баррель".

Таким образом, к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1%, подтянувшись в район 2925 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Ленты и М.Видео, прибавившие более 4,5%. Хуже рынка торговались Газпром и Норильский никель, потерявшие 1,2% и 0,7% соответственно. "Отметим, что индексу Мосбиржи в ходе сегодняшней сессии удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов. Однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, в результате чего мы ожидаем тестирования рынком поддержки на уровне 2850 пунктов. Для отмены данного сценария "быкам" необходимо выводить рынок выше отметки 3000 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением", - указывает эксперт Промсвязьбанка.