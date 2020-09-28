Списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато - "Альфа-Капитал"

Минувшая неделя отметилась снижением цен на золото и серебро, а также сокращением объемов этих металлов в ETF, инвестирующих в физические металлы, однако списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.

Эксперт отметил, что похожее движение было в начале марта, когда обвал нефтяных цен дал четкий сигнал о том, что коронавирус - это серьезно, запустив распродажу в широком круге активов. Также мог сработать фактор укрепления доллара по отношению ко всем основным валютам (похожего на движение начала марта), что вызвало переоценку и драгоценных металлов.

По мнению Брагина, в нынешних условиях стоит учесть и то обстоятельство, что цена золота не смогла преодолеть отметку 2000 долл. за унцию, что могло вызвать разочарование инвесторов и усилить продажи. "Впрочем, если проводить аналогию с первой половиной марта, то серьезное снижение цен драгоценных металлов обернулось затем мощным ралли в этом классе активов. Так что списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато", - полагает эксперт "Альфа-Капитала".