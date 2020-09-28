Рубль оказался в аутсайдерах на площадках EM в понедельник - "Велес Капитал"

Рубль к окончанию рабочего дня продемонстрировал снижение вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. Тем не менее, потери российской валюты выглядели гораздо более заметными, чем основных "коллег" по EM. Так, в паре с долларом рубль снижался на 1,1%, турецкая лира теряла 1,6%, тогда как большинство других валют на развивающихся рынках падали менее чем на 1%.

"По всей видимости, дополнительное давление на российскую валюту по-прежнему оказывает неспокойный геополитический фон и потенциальные санкционные угрозы против РФ. Кроме того, в конце прошлой недели завершились основные налоговые платежи в бюджет, поэтому рубль перестал получать поддержку от продажи валютной выручки экспортерами", - полагает Кравченко.

Впрочем, спрос на рублевую ликвидность на денежном рынке по-прежнему сохраняется, уверен эксперт. Так, значение межбанковской ставки MosPrime o/n в понедельник выросло еще на 7 б.п., составив максимум с середины июля. В свою очередь, на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства банки привлекли 90,2 млрд руб. из лимита в 400 млрд руб. (накануне спрос на аналогичном аукционе составил 60,2 млрд руб., хотя банки также воспользовались операциями РЕПО на 35 дней).