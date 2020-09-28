Приток средств инвесторов на глобальный рынок облигаций продолжается - Sberbank Asset Management

Приток средств инвесторов на глобальный рынок облигаций продолжается, несмотря на опасения относительно второй волны коронавируса в мире, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По мнению эксперта, это обусловлено в первую очередь низкими ставками на развитых рынках.

Малин напоминает, что на прошлой неделе на глобальных рынках преобладали коррекционные настроения, связанные в первую очередь с ростом количества новых случаев заражения коронавирусом в развитых странах. Это усилило опасения относительно введения повторных карантинов, что может вновь снизить экономическую активность. На таком фоне доходности к погашению еврооблигаций развивающихся рынков демонстрировали рост. Индекс еврооблигаций развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia потеряли по 0,5% за неделю.

Коррекционные настроения также царили на рынке рублевых облигаций, чему способствовал умеренно-негативный внешний фон, а также рост геополитических рисков. Доходности к погашению ОФЗ выросли на 6-10 б.п. По итогам недели индекс гособлигаций Мосбиржи потерял 0,4%. Корпоративные облигации демонстрировали бОльшую устойчивость к изменению внешнего фона - индекс корпоративных облигаций Мосбиржи вырос на 0,2%.

"Несмотря на опасения относительно второй волны коронавируса в мире, приток средств инвесторов на глобальный рынок облигаций продолжается. Это обусловлено, в первую очередь, низкими ставками на развитых рынках. Мы ожидаем восстановления котировок еврооблигации благодаря высокому спросу на них после прошедшей коррекции. На рублевом облигационном рынке наиболее инвестиционно-привлекательным инструментом остаются корпоративные облигации. Они предлагают интересную премию по доходности к ставкам по депозитам и ОФЗ. По мере улучшения рыночных настроений мы также будем наращивать долю и длинных ОФЗ - ставки по десятилетним гособлигациям фактически вернулись на уровень начала года. В случае если геополитические риски не реализуются наклон кривой ОФЗ может снизиться. Разница в доходности между 10-летними и двухлетними ОФЗ составляет уже почти 2 п.п.", - резюмирует аналитик Sberbank Asset Management.