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28 сентября 2020 года 17:28
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС, повысив целевую цену для акций МТС на 1,5% с 382 до 388 руб. за бумагу, что предполагает upside в 14% и ETR на уровне 22%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания успешно прошла пик пандемии, - отмечает аналитик Артем Михайлин. - Доля рынка, контролируемая МТС, осталась стабильна. Группе удалось показать рост выручки и скор. OIBDA в первом полугодии, опередив по динамике финансовых показателей конкурентов из «большой тройки». Рекомендованные дивиденды оказались выше установленного политикой минимального уровня, что также отражает уверенность менеджмента в будущих результатах. Мы ожидаем, что во второй половине года будет происходить постепенное восстановление бизнеса. На фоне опережающих результатов мы повысили целевую цену для акций МТС на 1,5% с 382 до 388 руб. за бумагу, что предполагает upside в 14% и ETR на уровне 22%. Рекомендация по-прежнему «Покупать»". Результаты второго квартала опередили ожидания экспертов "Велес Капитала" в динамике выручки и OIBDA. В частности, компании удалось продемонстрировать неплохие результаты продаж устройств и аксессуаров, которые упали только на 3,4% г/г при закрытии 55% магазинов в апреле. Отложенный спрос и рост онлайн-сегмента на 108% г/г во многом позволили компенсировать временное закрытие точек. Лучше ожиданий оказалась динамика доходов от сервисов мобильной и фиксированной связи. На уровне OIBDA сокращение операционных расходов при временном закрытии розничных салонов дало положительный эффект в 1,7 млрд руб. Вкупе с ростом сервисной выручки и однократным положительным эффектом это позволило компенсировать потери от обнуления роуминга и создания резервов МТС Банка. "С учетом данных результатов и комментариев менеджмента мы скорректировали наши прогнозы, - указывает Михайлин. - Ожидаем увеличения выручки по итогам 2020 г. на 4,4% г/г и рост скор. OIBDA на 1,6% г/г против предыдущего прогноза в +2,7% и +0,1% г/г соответственно. Менеджмент пока предоставляет достаточно консервативный прогноз и ожидает рост выручки до 3% г/г и скор. OIBDA от 0% до -2%. Данный прогноз, вероятно, будет скорректирован по итогам 3К, если не произойдет нового закрытия экономики". По мнению аналитика "Велес Капитала", среди отечественных операторов связи МТС имеет относительно высокую долю доходов от международного роуминга: "Мы оценивали данные доходы в 9 млрд руб. за год (3% выручки от сервисов мобильной связи в России), которые в основном учтены в результатах 2-го и 3-го кварталов. В ходе звонка менеджмент сообщил, что пик туристического сезона традиционно приходится на июль-август и соответственно роуминговые доходы в данный период выше, а влияние выбытия роуминга в 3К может оказаться несколько сильнее, чем в предыдущем периоде. По данным Ростуризма за 2019 г., российские туристы совершили в 3К на 26% больше поездок, чем во 2К. Вероятно, открытие границ с рядом стран позволит несколько скомпенсировать данный эффект". Аналитик инвесткомпании предполагает, что роуминг МТС в 3К восстановился примерно до 15% от значения прошлого года, что несколько оживит финансовые результаты сервисов мобильной связи. При негативном эффекте от выбытия некоторых категорий абонентов группа может недосчитаться примерно 5 млрд руб. в выручке от сервисов мобильной связи за 3К. Доходы данного направления в целом могут возрасти на 2,4% и 3,3% г/г в 3-м и 4-м кварталах соответственно. "За 2020 календарный год МТС выплатит суммарно более 74 млрд руб. дивидендов (с учетом спец-дивидендов). Основные дивиденды превзойдут минимум, указанный в дивидендной политике, на 1,5 руб. и составят 29,5 руб./акц. Годовой обратный выкуп на 15 млрд руб. к концу сентября был реализован на 44%. После завершения выкупа, согласно нашим расчетам, МТС будет иметь возможность выплачивать до 30,5 руб./акц. дивидендов без увеличения абсолютной суммы относительно 2019 г. Количество квазиказначейских бумаг на начало сентября уже превысило 12% капитала группы, и мы не ожидаем скорого начала погашения. Доходность акций дивиденды + buyback составляет около 11%, что на 5,6 п.п. выше доходности 5-летних ОФЗ и на 6,75 п.п. выше ключевой ставки", - заключает Михайлин.
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