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28 сентября 2020 года 16:36
Рост юаня к доллару США в III квартале может стать максимальным с 2008г
Рост курса китайской нацвалюты к доллару США в текущем квартале может стать максимальным более чем за десятилетие, чему способствует оптимизм относительно экономических перспектив КНР и сравнительно высокие процентные ставки в стране, пишет The Wall Street Journal. С начала июля и до прошлой пятницы юань подорожал на 3,7%. Это самый значительный подъем с начала 2008 года, свидетельствуют данные FactSet. Этому способствует устойчивость экономики Китая, которая первая пострадала от пандемии COVID-19 и затем взяла под контроль распространение заболевания, отмечает президент и исполнительный директор Thornburg Investment Management Джейсон Брэди. "Что мы реально видим - это сильная китайская экономика, которая является частью того, что стоит за сильным юанем", - сказал он. После возобновления работы предприятий Китай ведет активный бизнес за рубежом. Рост экспорта в августе превзошел прогнозы, так же как и профицит торговли с США. Повышенный спрос на китайские товары способствовал увеличению спроса на юань. В сентябре курс китайской нацвалюты достигал 6,8 юаня/$1 - самой высокой отметки с мая 2019 года. В понедельник она подешевела на 0,14% относительно предыдущего дня - до 6,83 юаня/$1. Брэди ожидает, что доллар останется в целом слабым, поскольку США стремятся оживить свою экономику с помощью сверхнизких процентных ставок и фискальных мер. Между тем Народный банк Китая настроен менее мягко в плане денежно-кредитной политики по сравнению с другими крупнейшими ЦБ: он не снижал ни одну из своих основных процентных ставок с мая. Это способствовало повышению разрыва между доходностями китайских гособлигаций и госбумаг других ведущих экономик мира. Доходность десятилетних госбондов Китая превышает 3% годовых, в то время как рекорд у аналогичных по сроку обращения U.S. Treasuries составляет всего 2,4%. Устойчивый поток денег на китайские рынки в последние годы был частично вызван включением Китая в различные влиятельные индексы акций и облигаций, включая индикаторы JPMorgan Chase. На прошлой неделе индексный провайдер FTSE Russell также объявил о намерении включить китайские гособлигации в расчет ключевого глобального индекса госбумаг с октября 2021 года. Такой шаг может привлечь более $100 млрд иностранного капитала на рынок госдолга КНР, несмотря на то, что инвестиции в Китай становятся все более неоднозначными с точки зрения политики, учитывая растущую напряженность в отношениях страны с США. Включение госбумаг КНР в расчет World Government Bond Index фактически означает, что множеству фининститутов, портфели которых привязаны к индексу, придется приобретать китайские бонды, отмечают эксперты. Morgan Stanley оценивает годовой приток инвестиций в гособлигации Китая до 2030 года в диапазоне от $80 млрд до $120 млрд, а в китайские акции - свыше $100 млрд. Аналитики этого банка, а также Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc пересмотрели прогнозы для курса юаня в сторону повышения. Однако они расходятся в оценках, насколько быстрыми будут темпы дальнейшего подорожания китайской нацвалюты. Среди 14 экономистов и аналитиков, опрошенных WSJ, наиболее оптимистичными были Goldman Sachs и United Overseas Bank. Они предполагают, что курс достигнет 6,5 юаня/$1 в течение года или около того. Самый "низкий" прогноз у Daiwa Capital Markets, эксперты которого к концу 2020 года прогнозируют 7,6 юаня/$1. Другие аналитики на этот и следующий год ожидают колебаний курса от 6,55 юаня до 7,05 юаня/$1.
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