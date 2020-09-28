S&P500 в ходе сессии понедельника попробует достичь 3360-3375 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что S&P500 в ходе сессии понедельника будет демонстрировать склонность к росту и попробует достичь области 3360-3375 пунктов, говорится в комментарии компании.

"Технически S&P500 демонстрирует признаки окончания коррекции, однако с уверенностью об этом можно будет говорить только при закрытии сессии выше уровня 3430 пунктов. Отмечаем развитие "бычьей" дивергенции по индикатору MACD, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения в краткосрочной перспективе. Тем не менее, индикатор RSI все еще находится ниже нейтрального уровня, что заставляет проявлять осторожность", - пишет младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.