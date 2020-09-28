Геополитика мешает рублю - "Открытие Брокер"

Геополитика мешает рублю участвовать в глобальном наступлении на доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начал понедельник с попыток укрепления, но затем вновь оказался под давлением, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3305 рублей. Ставки выросли на день до 4,48%, на неделю - до 4,49%, а на месяц - до 4,50%.

"Ещё в конце прошлой недели мы говорили о том, что рубль оказался не только в зоне фундаментальной перепроданности, но и технической. Ослабление "россиянина" в начале недели многие на рынке связывают с очередным обострением вокруг Нагорного Карабаха. Спекулянты ставят на то, что РФ может вмешаться в конфликт и получить в ответ очередные рестрикции. Впрочем, позиции РФ и Франции, а также ООН и США, полностью совпадают. С другой стороны, существует осложнение в виде турецкой поддержки Азербайджана, но вряд ли стоит говорить о прямом вмешательстве Анкары. Поэтому ставки против рубля в данном вопросе вряд ли уместны", - пишет Кочетков.