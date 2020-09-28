Рубль растерял утренний рост и активно дешевеет к доллару и евро, отыгрывая новый негатив

Москва. 28 сентября. Доллар и евро развернулись вверх после небольшого ослабления на старте торгов и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль перешел к снижению и активно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая геополитический и санкционный негатив.

Курс доллара США составил 78,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар достигал отметки 79 руб./$1 впервые со 2 апреля. Евро стоил 91,85 руб./EUR1, подорожав на 91,75 копейки. Ранее евро достигал отметки 91,99 руб./EUR1 впервые с 21 января 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67 копеек - до 84,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 сентября на 1,8515 рубля, до 78,6713 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8153 рубля, до 91,479 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием санкционных рисков и ухудшения внешнеполитического фона. Давление на рубль оказывает рост геополитической напряженности в зоне карабахского конфликта, где продолжаются боевые действия, и новости о расширении санкций.

Днем в понедельник стало известно, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

По утверждению корреспондента радио "Свободная Европа" Рикарда Йозвяка, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста. "Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк в твиттере. Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.

"Военный конфликт Армении и Азербайджана - это серьезный риск для рубля и турецкой лиры. В войну могут быть втянуты Россия и находящаяся в полубанкротном состоянии Турция. Развивающийся военный кризис легко может вызвать кризис валют и рынков акций emerging markets. В случае масштабного кризиса на emerging markers его эпицентром, конечно, будет Турция. Но российский рубль легко может потерять 5-10% от текущих уровней, а индекс МосБиржи - 10-15%. Таким образом, на исходе сентября при реализации самого негативного сценария, рубль может опуститься до 86 рублей за доллар, а евро смело перешагнет отметку 100 рублей", - подчеркивает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"...У рубля сегодня и своих тем предостаточно. Фактор Карабаха вряд ли повлияет на курс отечественной валюты. Не те масштабы. Ничего трагичного пока не жду. Не знаю, соглашаться ли с прогнозом МЭР о том, что среднегодовой курс рубля будет в районе 71,2, так же, как и с прогнозом по курсу рубля на конец года. Слишком много непредсказуемых факторов. Что-то мне подсказывает, что ребята, как обычно, несколько оптимистичны. Впрочем, чего еще от них ожидать? Работа у них такая", - в свою очередь, отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле отмечают нынешнюю волатильность курса рубля, но уверены, что российская валюта восстановит свои позиции. "Волатильность курса, безусловно, имеет место быть. Этого сложно не заметить", - сказал он журналистам.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента, "совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность - двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает".

"Другое дело - в какие сроки это произойдет. Но это - рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля", - добавил Песков.

Улучшение настроений глобальных инвесторов связано с перспективами принятия нового пакета стимулирующих мер в США, кроме того, поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под завершающе налоговые выплаты сентября.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл.

Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Цены на нефть эталонных марок начали расти в ходе торгов в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,26% - до $42,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,35% - до $40,39 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели. Давление на рынок оказывали опасения относительно спроса из-за продолжающегося распространения коронавируса в мире, а также сообщения о росте добычи в Ливии.

Между тем, как сообщает Bloomberg, добыча нефти и газа в Норвегии может упасть более чем на 20%, если компании на этой неделе не заключат с профсоюзами соглашения об оплате труда, чтобы избежать забастовок.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии. В понедельник и вторник проходит заседание министров энергетики G20.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21, 23 и 24 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

"С октября ЦБ начнет продавать валюту, оставшуюся после сделки с акциями Сбера (185 млрд рублей), что даст рублю премию примерно 2 рубля к внешнему рынку в четвертом квартале и должно несколько сгладить продолжающуюся коррекцию доллара на рынке и рост предвыборной напряженности (хотя на месте ЦБ я бы больше продавал в октябре-ноябре, а не делал это равномерно весь четвертый квартал, потому как в декабре Минфин опять заберет рублевую ликвидность с банковских депозитов для финансирования дефицита и рублей будет не так много). Как резюме - на текущей неделе может покачать (доллар коррекцию еще не доделал), но в пределах 80 и вряд ли мы здесь долго удержимся", - говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (MOEX: GZPR) Егор Сусин.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,67% годовых.