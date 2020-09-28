Позитивных новостей для рубля сейчас нет - "Велес Капитал"

Доллар в понедельник поднялся до нового максимума с марта текущего года - 78,96 руб./$1, а евро взлетел до пика с января 2016 года 91,96 руб./EUR1, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Европейская валюта, по ее мнению, теперь может стремиться к историческому максимуму в 93,60 руб., достигнутому в январе 2016 года, говорится в комментарии компании.

"С технической точки зрения, особенно позитивных новостей для рубля (за исключением давно актуальной перепроданности) на данный момент не наблюдается. В частности, при закреплении выше 78,50 руб./$1 пара доллар/рубль с легкостью может взять курс на 80 руб./$1, а далее - к мартовскому пику 81,66 руб./$1. Вслед за этим рублю откроется дорога к минимуму 2016 года - 85,75 руб./$1", - предупреждает Кожухова.