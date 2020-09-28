Акции Lam Research привлекательны для покупки - БКС

Старший аналитик БКС Виталий Громадин отмечает, что после недавней распродажи в технологическом секторе акции Lam Research выглядят привлекательно для покупки. "Наша рекомендация "покупать" с целевой ценой в $370 на горизонте года", - пишет он в комментарии.

При этом Громадин указывает на возможные основные риски:

- Валютные риски (основная выручка компании приходит из-за рубежа; продажи в США составляют всего 8% в общей выручке; производство и исследовательские центры в основном расположены в США и Европе; в Китае присутствуют только исследовательские и инженерные объекты).

- Снижение интенсивности капитальных вложений полупроводниковых компаний (исторически отрасль является сильно зависимой от экономических циклов; перенасыщение на рынке памяти в 2019 г. уже привело к замедлению выручки.

- Торговые войны могут представлять потенциальную угрозу с учетом американского происхождения компании и основного региона продаж в Китае (31% от выручки).

Lam Research - основной поставщик систем для нанесения и отбора материалов на поверхности кремниевых пластин при производстве полупроводников, указывает специалист БКС. В процессе отбора материала с поверхности с помощью бомбардировки ионами у компании примерно половина рынка. В других процессах доля компании может варьироваться от 20 до 40%. Для каждого процесса оборудование поставляется не более 3-4 компаниями. Рынки оборудования для полупроводников характеризуются олигопольной структурой. Lam Research использует третьи стороны для производства и сбора этого оборудования. Клиентами являются такие производители, как Samsung, TSMC, Intel, Micron. Штат насчитывает 11,3 тыс. сотрудников. Штаб-квартира расположена в штате Калифорния.

Стратегия компании состоит в росте рыночной доли за счет укрепления связей с клиентами, приоритете апгрейда уже установленного оборудования над продажей нового и соответствующего увеличения имеющейся базы, которая нуждается в сервисном обслуживании. Текущая доля сервисного обслуживания составляет порядка 20% от общей выручки. Доля компании на рынке оборудования для полупроводников оценивается в 21%, в планах компании - увеличение до 25%, отмечает Громадин.

Основной рывок может быть совершен уже в следующем финансовом году, заканчивающемся в июне 2021 г. Менеджмент также планирует повысить операционную маржинальность на фоне роста продаж с 26,2% в 2019 г. до 32,5% в 2023 г.