"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро", полагая, что инвесторы со временем смогут заработать на росте акций и дивидендах, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Акции "РусГидро" продолжают восстанавливаться от многолетних минимумов. С начала года акции повысились на 32%, и растущий тренд этим не ограничится, - считает Малых. - В последнее время многое изменилось к лучшему - новое более выгодное тарифообразование для ТЭС в ДФО, вхождение в программу модернизации, перспективы рекордной прибыли и дивидендов в 2020 г., приватизация в будущем и др. Мы ожидаем, что со временем это транслируется в более высокую капитализацию "РусГидро", и инвесторы смогут заработать на росте акций и дивидендах. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "РусГидро"".

"РусГидро" - одна из крупнейших энергетических компаний России с общей установленной мощностью ~40 ГВт. По мощности "РусГидро" находится на 3-м месте в мире после бразильской Eletrobras (48 ГВт) и китайской China Three Gorges Corporation (70 ГВт).

На гидрогенерацию приходится около 30,5 ГВт, или 77%, установленной мощности, остальную энергию вырабатывают в основном на тепловых станциях.

"РусГидро" является крупнейшим оператором ТЭС на Дальнем Востоке. Дальний Восток - это территория развития, потребность которой в электроэнергии растет с каждым годом опережающими остальную Россию темпами. Под управлением группы также находятся энергосбытовые, научно-исследовательские и строительные компании. В 2019 г. эмитент обеспечил около 13% всей выработки страны.