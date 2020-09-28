Saxo Bank скептически относится к возможности роста цен на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главы отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.

"Сырьевой рынок торгуется со снижением. Удар по нему нанесли укрепление доллара США и инфляционные опасения. Сильнее всех пострадали драгоценные металлы, особенно серебро; сильная динамика в меди, наблюдавшаяся с марта, тоже угасла. В секторе зерновых трейдеры стали фиксировать прибыль, видя снижение экспортного спроса из-за сильного доллара. Нефть, несмотря на тревоги относительно спроса и риски увеличения предложения, держится очень хорошо", - отмечает Хансен.

Несмотря на ряд препятствий, нефть смогла избежать такой распродажи, как в других сырьевых товарах. Хотя в течение недели она торговалась со снижением, но всё же выстроила защиту от тревог насчет восстановления спроса, связанных с новыми карантинными мерами, а также от риска роста предложения и от укрепления американского доллара. По мнению эксперта, это может означать, что рынок принял близко к сердцу мощную словесную интервенцию саудовского министра энергетики Абдулазиза бен Сальмана. На недавнем заседании ОПЕК+ он осудил те страны-члены, которые хотят безнаказанно качать слишком много нефти, и также атаковал продавцов фьючерсного рынка, которые на неделе перед 11 сентября имели коротких позиций по маркам WTI и Brent на 250 млн баррелей.

"Также поддержку оказало недельное падение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, а еще ежемесячный опрос руководящих работников нефтегазовой индустрии от ФРБ Далласа, посвященный текущему состоянию рынка, - указывает Хансен. - Около 66% ответили, что объем добычи в США уже прошел максимум, и подавляющее большинство заявило, что нуждается в цене на WTI выше 50 долл. США за баррель, чтобы значительно увеличить количество работающих вышек. Поэтому, учитывая отсутствие продвижения цен вверх, в предстоящие месяцы возможно дальнейшее сокращение добычи в США".

Вместе с увеличением запасов в разных странах это сокращение уже поспособствовало уменьшению дисконта марки WTI к Brent до менее чем 2 долл. за баррель, подчеркивает эксперт Saxo Bank. "В целом, однако, мы скептически относимся к возможности роста нефти в короткой перспективе. Как видно на графике ниже, марка Brent сейчас зажата в диапазоне от 39,50 долл. снизу до 43,60 долл. сверху, где встречаются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние". - заключает Хансен.