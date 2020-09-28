Темп снижения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ может ускориться - Альфа-банк

Темп снижения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ может ускориться, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Аналитики банка отмечают, что, по сообщению ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,4% на начало сентября с 29,8% на начало августа. С одной стороны, говорится в обзоре, некоторое снижение присутствия иностранных инвесторов на рынке ОФЗ указывает на рост опасений по поводу геополитических рисков, которые появились в результате политической нестабильности в Беларуси и отравления Алексея Навального. В то же время, обращают внимание специалисты, номинальная стоимость ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составила 3067 млрд руб. на начало сентября против 3053 млрд руб. месяцем ранее, указывая на то, что снижение присутствия иностранных инвесторов на рынке не вызывает отток капитала.

"Вполне вероятно, что, учитывая рост размещений на долговом рынке в сентябре (660 млрд руб. на 23 сентября против 180 млрд руб., размещенных в августе), доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ будет снижаться еще быстрее", - пишут эксперты Альфа-банка.