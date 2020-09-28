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Главная / Мнения аналитиков / Темп снижения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ может ускориться - Альфа-банк
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28 сентября 2020 года 12:45
Темп снижения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ может ускориться - Альфа-банк
Темп снижения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ может ускориться, сообщается в обзоре Альфа-банка. Аналитики банка отмечают, что, по сообщению ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,4% на начало сентября с 29,8% на начало августа. С одной стороны, говорится в обзоре, некоторое снижение присутствия иностранных инвесторов на рынке ОФЗ указывает на рост опасений по поводу геополитических рисков, которые появились в результате политической нестабильности в Беларуси и отравления Алексея Навального. В то же время, обращают внимание специалисты, номинальная стоимость ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составила 3067 млрд руб. на начало сентября против 3053 млрд руб. месяцем ранее, указывая на то, что снижение присутствия иностранных инвесторов на рынке не вызывает отток капитала. "Вполне вероятно, что, учитывая рост размещений на долговом рынке в сентябре (660 млрд руб. на 23 сентября против 180 млрд руб., размещенных в августе), доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ будет снижаться еще быстрее", - пишут эксперты Альфа-банка.
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29 сентября 2020 года 09:54
Аналитики "Атона" полагают, что открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне" - повышение составит 0,5%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:44
Американские фьючерсы подрастают на 0,2%, и с учетом результата вечерних торгов понедельника главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет открытия российского рынка акций чуть выше предыдущего закрытия. Однако дальнейших ход торгов прогнозировать сложно, говорится в комментарии специалиста.... читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:37
Москва. 29 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты. читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются на торгах во вторник. читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:32
Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов вторника, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве... читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:22
Поводом к продажам в национальной валюте во вторник может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром теряет порядка 0,5%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также давление на нее может оказать динамика валют ведущих... читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:10
налитики "ФИНАМа" считают, что во вторник утром сложился смешанный, но в целом умеренно благоприятный фон для рынка акций РФ. На дневном "таймфрейме" индекс Mосбиржи продолжает консолидацию в рамках треугольника. Курс находится уже в последней четверти фигуры, что повышает шансы на дальнейшую... читать дальше
.28 сентября 2020 года 19:56
Рубль торгуется на многомесячных минимумах к доллару и евро на фоне санкционных и геополитических рисков
Москва. 28 сентября. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать геополитический и санкционный негатив. читать дальше
.28 сентября 2020 года 19:38
Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ к концу основных дневных торгов понедельника растерял часть утреннего роста, так как участники рынка не смогли найти новых драйверов для дальнейшего повышения; поддержку рублевым котировкам оказало очередное заметное обесценение нацвалюты. читать дальше
.28 сентября 2020 года 19:13
Цены евробондов РФ в понедельник не демонстрируют яркой динамики, несмотря на коррекцию на мировых рынках
Москва. 28 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют лишь небольшие колебания, несмотря на коррекционное повышение мировых фондовых бирж. Участники торгов не проявляют особой активности на фоне роста санкционных и геополитических рисков вокруг РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к отсутствию заметных изменений в суверенных спредах к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30"). читать дальше
.28 сентября 2020 года 19:12
Индексу Мосбиржи в ходе сессии понедельника удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов, однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, в результате чего ожидается тестирование рынком поддержки на уровне 2850 пунктов, говорится в... читать дальше
.28 сентября 2020 года 18:50
Минувшая неделя отметилась снижением цен на золото и серебро, а также сокращением объемов этих металлов в ETF, инвестирующих в физические металлы, однако списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.28 сентября 2020 года 18:22
Рубль к окончанию рабочего дня продемонстрировал снижение вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. Тем не менее, потери российской валюты выглядели гораздо более... читать дальше
.28 сентября 2020 года 17:54
Приток средств инвесторов на глобальный рынок облигаций продолжается, несмотря на опасения относительно второй волны коронавируса в мире, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По мнению эксперта, это обусловлено в первую очередь низкими... читать дальше
.28 сентября 2020 года 17:28
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС, повысив целевую цену для акций МТС на 1,5% с 382 до 388 руб. за бумагу, что предполагает upside в 14% и ETR на уровне 22%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания успешно прошла пик пандемии, - отмечает аналитик Артем... читать дальше
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