Цены на нефть по-прежнему остаются под давлением - "ФИНАМ"

Цены на нефть по-прежнему остаются под давлением из-за возможного замедления темпов восстановления мировой экономики на фоне второй волны коронавируса, констатируют специалисты "ФИНАМа". Кроме того, говорится в комментарии компании, на динамике нефтяных котировок негативным образом сказывается растущее предложение нефти со стороны Ливии. Так, объем добычи в стране достиг уровня 0,25 млн баррелей в сутки, увеличившись практически втрое с момента снятия блокады на производство нефти.

Также, по мнению аналитика Анны Зайцевой, необходимо отметить растущее число активных буровых установок в США: по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, их количество увеличилось на прошлой неделе на 4 ед., до 183 ед. В случае дальнейшего роста добычи в Штатах при сохранении слабого спроса на нефтяном рынке вновь может возникнуть избыток сырья, что может привести к дальнейшему снижению цен нефти.

"На дневном графике котировки Brent продолжают тестировать отметку $42. При закреплении цены выше этого уровня можно ожидать возобновления роста к $44-45 за баррель. В противном случае вероятно повторное снижение к уровню $40. Стохастические линии, оставаясь в середине диапазона, находятся в благоприятном для покупок положении", - указывает Зайцева.