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28 сентября 2020 года 11:45

Рынок акций РФ растет в понедельник утром во главе с "Газпромом" благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ умеренно растет в понедельник утром во главе с бумагами "Газпрома" на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала; дополнительную поддержку рублевым котировкам оказывает очередное обесценение нацвалюты.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2931,22 пункта (+1,19%), индекс РТС - 1172,98 пункта (+0,71%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,8%. Доллар США вырос к этому моменту на 0,55 рубля - до 78,7575 руб./$1.

Подорожали акции "Газпрома" (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию позитивной тенденции в начале торгов на российском фондовом рынке способствует, прежде всего, наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала. В частности, европейские фондовые индексы демонстрируют в 28 сентября утром рост в пределах 1-2%, фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,93%. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на информацию о введении в США санкций против китайской Semiconductor Manufacturing International Corp.

При этом акции "Газпрома" корректируются вверх на заявлениях зампредседателя правления компании Фамила Садыгова о неизменности дивидендной политики концерна, несмотря на поиски источников финансирования для социальной газификации.

"В качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию "Газпром" (MOEX: GAZP) рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой", - говорится в комментарии Садыгова, распространенном компанией. "Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - настаивает Садыгов.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу на фоне подорожания акций технологических компаний. Однако индикаторы Dow Jones и S&P впервые с августа 2019 года продемонстрировали четвертое недельное снижение подряд. Dow Jones и S&P потеряли за неделю 1,8% и 0,6% соответственно, в то время как Nasdaq поднялся на 1,1%. Давление на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в мире. Рост новых случаев заражения привел к восстановлению некоторых карантинных мер в Европе, в частности, во Франции и Великобритании. При этом, по информации CNBC, демократы в Конгрессе США готовятся представить новый пакет стимулов объемом $2,4 трлн, что примерно на $1 трлн меньше их предыдущего предложения.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в понедельник утром на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в понедельник составила $41,67 за баррель, что на 0,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,95 за баррель, что на 0,75% ниже уровня предыдущей сессии. Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на рост буровой активности в США. Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "утром российские фондовые индексы умеренно повышаются благодаря улучшению внешнего фона, но развитие уверенного роста на данный момент под вопросом. День в целом ожидается спокойным на события, чего не скажешь о предстоящей неделе. У российских и американских индексов с технической точки зрения есть неплохие шансы отступить от среднесрочных поддержек и попытаться вернуться к краткосрочному росту, но оптимизм на рынках в целом все еще выглядит достаточно хрупким. Ситуация может измениться при прогрессе в переговорах по принятию очередного пакета стимулирующих мер в США или же пробое нефтяными котировками верхних границ "боковиков".

"Торги на фондовых биржах США в пятницу, после колебаний в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 1,3-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынок вернулся оптимизм, несмотря на тревожные макроэкономические сигналы, в частности, слабый рост заказов на товары длительного пользования в августе. Инвесторы, судя по всему, надеются, что в ближайшие дни законодатели сделают все возможное для достижения прогресса в переговорах по новым стимулирующим мерам. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром в понедельник уверенно растут. Неделя ожидается для американских бирж богатой на события. Первые дебаты перед президентскими выборами проведут Трамп и Байден, будет опубликован ежемесячный отчет о состоянии рынка труда за сентябрь, а также ряд других интересных макроэкономических данных", - отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон для российского рынка является нейтрально-позитивным. Нефть торгуется в минусе, но промышленные металлы пытаются расти на фоне сильных данных по росту прибыли в промышленности Китая. Азиатские индексы также растут, хотя американские рестрикции оказывают давление на отдельных представителей полупроводниковой отрасли. Индекс доллара снижается, намекая на возможное завершение краткосрочной коррекции верх по доллару США. В этих условиях российский рынок акций может подрасти с попыткой закрепиться выше отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:20 МСК составил 16,14 млрд рублей (из них 3,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,83 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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