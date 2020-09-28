Возможно временное укрепление рубля в понедельник до 78руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в понедельник может временно укрепиться до 78 руб./$1 и менее благодаря экспортерам, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Однако ближе к открытию американского рынка российская валюта, скорее всего, продолжит отступление, начавшееся в пятницу, и может достичь 78,6 за доллар. Более существенное ослабление после резкого пятничного падения возможно в случае обострения армяно-азербайджанского противостояния", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

Цена Брент в понедельник, скорее всего, пробьет уровень поддержки $41,6/барр. и снизится до $41,1/барр., а возможный рост будет ограничен отметкой $42,12/барр. Интерес для инвесторов на этой неделе, по мнению экспертов Sberbank CIB представляют организованная Financial Times конференция по сырьевым рынкам (с понедельника по среду) и публикация оценочных показателей добычи нефти ОПЕК за сентябрь от Reuters и Bloomberg.

Аналитики SBER CIB полагают, что в понедельник доходности рублевых облигаций могут вырасти на 2-3 б. п., реагируя на произошедшее в пятницу падение рубля на фоне обострения геополитических рисков. В пятницу доходности долгосрочных ОФЗ сначала снижались, но затем вернулись на прежние уровни.