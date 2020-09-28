Фондовые индексы могут вернуться к краткосрочному росту - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что у российских и американских индексов, с технической точки зрения, есть неплохие шансы отступить от среднесрочных поддержек и попытаться вернуться к краткосрочному росту, но оптимизм на рынках в целом все еще выглядит достаточно хрупким. Ситуация может измениться при прогрессе в переговорах по принятию очередного пакета стимулирующих мер в США или же пробое нефтяными котировками верхних границ "боковиков", говорится в комментарии инвестиционной компании.