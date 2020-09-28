"ФИНАМ" предлагает обратить внимание на бессрочные евробонды Альфа-Банка, ВТБ, МКБ и "Тинькофф"

"ФИНАМ" предлагает обратить внимание на те "вечные" бумаги российских банков, ближайшие колл-опционы по которым запланированы до конца 2022 года. Речь идет о выпусках Альфа-Банка, ВТБ, МКБ и "Тинькофф", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Ковалева.

Аналитик отметил, что в текущей реальности близких к нулю процентных ставок купоны по данным бумагам выглядят сильно завышенными (например, по евробонду "Тинькофф" купон составляет 9,25% годовых), и полагает, что некоторые из эмитентов предпочтут заменить имеющиеся евробонды на более дешевые для обслуживания выпуски, отозвав их по первому же колл-опциону. В частности, ближайший колл по выпуску Тинькофф запланирован на 15.09.2022 года, доходность к нему составляет 5,8%.

"Отметим, что в случае неотзыва бумаги держатель премируется высокой текущей доходностью (определяемой как отношение купонных платежей в течение ближайших 12 месяцев к текущей рыночной цене евробонда). Например, по выпуску "Тинькофф" текущая доходность составляет 8,7%. По этому показателю бессрочные бумаги являются лидерами во всем евробондовом сегменте", - указывает аналитик "ФИНАМа".

Одной из немногих бумаг, подорожавших на прошлой неделе, стал единственный евробондовый выпуск Tinkoff (долларовый бессрочник, размещенный в 2017 году) на новости о покупке "Яндексом" TCS Group за 5,5 млрд долл., говорится в комментарии эксперта. "Выпуск Tinkoff входит в набор тех российских "вечных" бумаг, на которые мы рекомендовали обратить внимание некоторое время назад. Наша идея заключается в том, что сейчас, когда ставки находятся на исторических минимумах и рынки не ждут повышения базовой долларовой ставки вплоть до 2023 года, у эмитентов открываются широкие возможности для рефинансирования своей задолженности по более низким ставкам. Особенно это касается бумаг, размещенных несколько лет назад, когда ставки были на локальных максимумах", - подчеркивает Ковалев.