Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению настроений на мировых рынках

Москва. 28 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного корректируется вверх к бивалютной корзине после падения на предыдущей неделе благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,06-78,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,08 руб./$1 (-12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,8 руб./EUR1 (-12,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,58 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,263 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1388 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после сильного падения на прошлой неделе благодаря росту интереса инвесторов к риску. Оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия нового пакета стимулирующих мер в США, кроме того, поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под завершающе налоговые выплаты сентября.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл.

Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Цены на нефть опускаются в понедельник утром на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,83% - до $41,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,94% - до $39,87 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные емкости в расчете на дальнейший рост добычи.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США.

Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.