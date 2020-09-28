Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном может стать причиной роста недоверия к рублю - Росбанк

Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся вчера, может стать новой причиной роста недоверия к рублю, говорится в комментарии Росбанка.

"Хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между враждующими сторонами, близость вооруженного конфликта к границам России, а также предполагаемая роль Турции в части поддержки азербайджанской стороны может усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении локальных активов, - отмечают аналитики банка. - Логично предположить, что пара рубль-доллар не остановится на повышенных уровнях 78,5, зарегистрированных в пятницу не фоне укрепления доллара на внешних рынках (индекс DXY прибавил 0,6% в ходе пятничных торгов) и окончания активной фазы налогового периода. Возможно, рынок нацелен на отметку 80,0, к моменту достижения которой может подоспеть более отчетливая реакция мирового сообщества, после чего переоценка геополитической ситуации будет менее эмоциональной".