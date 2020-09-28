Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 88,00-91,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Ключевыми рисками для рубля в конце сентября-начале октября продолжает оставаться рост числа заболевших Covid-19 в мире, который вызывает опасения инвесторов введения новых ограничительных мер в ряде стран, - отмечает Тимошенко. - Против российской национальной валюты играет и рост геополитических рисков в части обсуждаемых химических санкций и неопределенной политической обстановки в Белоруссии. Из позитивных факторов стоит отметить, что поддержку национальной российской валюте оказывает налоговый период, а также положительными факторами являются валютные интервенции ЦБ и новости из Вашингтона о договоренности возобновления переговоров по поводу нового пакета мер поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса".