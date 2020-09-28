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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
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28 сентября 2020 года 10:11
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 88,00-91,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Ключевыми рисками для рубля в конце сентября-начале октября продолжает оставаться рост числа заболевших Covid-19 в мире, который вызывает опасения инвесторов введения новых ограничительных мер в ряде стран, - отмечает Тимошенко. - Против российской национальной валюты играет и рост геополитических рисков в части обсуждаемых химических санкций и неопределенной политической обстановки в Белоруссии. Из позитивных факторов стоит отметить, что поддержку национальной российской валюте оказывает налоговый период, а также положительными факторами являются валютные интервенции ЦБ и новости из Вашингтона о договоренности возобновления переговоров по поводу нового пакета мер поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса".
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28 сентября 2020 года 10:45
Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном может стать причиной роста недоверия к рублю - Росбанк
Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся вчера, может стать новой причиной роста недоверия к рублю, говорится в комментарии Росбанка. "Хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между... читать дальше
.28 сентября 2020 года 10:28
Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению настроений на мировых рынках
Москва. 28 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного корректируется вверх к бивалютной корзине после падения на предыдущей неделе благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.28 сентября 2020 года 10:26
Аналитики Промсвязьбанка умеренно негативно смотрят на перспективы нефтяных цен, диапазон понедельника для нефти марки Brent составляет $41-43 за баррель, говорится в комментарии банка. Нефть начинает неделю со снижения, реагируя на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Европе и... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:58
Аналитики "Атона" ожидают, что в понедельник рынок акций РФ откроется на положительной территории - утренний рост составит 1,25%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:52
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов понедельника ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам у уровней пятничного закрытия. "Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:45
Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь - "Открытие Брокер"
Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России нейтрально позитивный, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:45
Аналитики считают, что утром понедельника отечественный рынок акций покажет небольшой рост. Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается вернуться выше 2900 пунктов. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:38
Москва. 28 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи на старте торгов понедельника попытается отыграть отметку 2900 пунктов - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в начале сессии понедельника покупки в российских бумагах могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения выше 2900 пунктов. "Отметим, что сдерживающим фактором могут выступить геополитические риски, что... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:25
Индекс Мосбиржи после открытия торгов понедельника с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - "Алго Капитал"
Смешанное состояние внешнего фона не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов понедельника, и после практически нейтрального открытия он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:17
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:15
Аналитики "Алор Брокер" ждут укрепления рубля, что снизит "стоимость нефти в рублях": в пятницу пара доллар/рубль "проколола" восходящий канал от начала июня, но рубль сильно перепродан, коррекция просто необходима, говорится в комментарии компании. "В пятницу мы впервые за последние 7 сессий... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:05
лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что торги понедельника российский рынок акций может начать с роста, отыгрывая рост американского рынка, но негативное давление на рублевые активы будет оказывать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Отечественных инвесторов это не... читать дальше
.25 сентября 2020 года 19:50
Рынок акций на минувшей неделе упал вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса COVID-19 и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи. Негатива к концу недели добавили неподтвержденные слухи, что "Газпром" в последующих годах может пойти на сокращение дивидендов в целях финансирования социальной газификации. Индекс РТС откатился к уровням середины мая на фоне ослабления рубля, при этом сдерживал откат локальный приток средств нерезидентов в российские активы. читать дальше
.25 сентября 2020 года 19:40
Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро под влиянием совокупности негативных факторов
Москва. 25 сентября. Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз. читать дальше
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