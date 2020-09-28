Доходность 10-летних ОФЗ может в течение недели уйти выше 6,30% годовых - Промсвязьбанк

Специалисты Промсвязьбанка считают, что на динамику котировок ОФЗ на текущей неделе будут влиять статистика по COVID, публикация данных о занятости в США и уточненных PMI по крупнейшим странам, а также раскрытие планов Минфина РФ по объему заимствований в IV квартале. "В понедельник в отношении рублевых облигаций формируется нейтральный внешний фон, но в течение недели не исключаем продолжения продаж рисковых активов глобальными инвесторами и ухода доходности 10-летних ОФЗ выше 6,30% годовых", - пишет главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.