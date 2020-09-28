Диапазон понедельника для Brent - $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка умеренно негативно смотрят на перспективы нефтяных цен, диапазон понедельника для нефти марки Brent составляет $41-43 за баррель, говорится в комментарии банка.

Нефть начинает неделю со снижения, реагируя на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Европе и США и на рост предложения Ливией и Ираном, несмотря на сделку ОПЕК+ и санкции США, отмечает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова.

"Мы смотрим на нефть умеренно негативно, удержать ее от более сильного снижения на текущей неделе может только ситуация в Норвегии. Там рабочие готовят забастовку: если до 30 сентября не решится вопрос с оплатой, то будет остановлено 22% добычи нефти и газа в стране. В понедельник ждем Brent в диапазоне $41-43 за баррель", - указывает Крылова.