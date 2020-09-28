Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России нейтрально позитивный, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть торгуется в минусе, но промышленные металлы пытаются расти на фоне сильных данных по росту прибыли в промышленности Китая. Азиатские индексы также растут, хотя американские рестрикции оказывают давление на отдельных представителей полупроводниковой отрасли. Индекс доллара снижается, намекая на возможное завершение краткосрочной коррекции верх по доллару США.

"В этих условиях ждём от российского рынка консолидации или даже роста с попыткой выйти выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Сильно перепроданный рубль также может показать укрепление, как это демонстрируют валюты сырьевой группы", - пишет Кочетков.