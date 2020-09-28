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Главная / Мнения аналитиков / Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь - "Открытие Брокер"
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28 сентября 2020 года 09:45
Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь - "Открытие Брокер"
Отечественный рынок акций и рубль могут начать неделю с попыток восстановления потерь, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России нейтрально позитивный, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть торгуется в минусе, но промышленные металлы пытаются расти на фоне сильных данных по росту прибыли в промышленности Китая. Азиатские индексы также растут, хотя американские рестрикции оказывают давление на отдельных представителей полупроводниковой отрасли. Индекс доллара снижается, намекая на возможное завершение краткосрочной коррекции верх по доллару США. "В этих условиях ждём от российского рынка консолидации или даже роста с попыткой выйти выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Сильно перепроданный рубль также может показать укрепление, как это демонстрируют валюты сырьевой группы", - пишет Кочетков.
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28 сентября 2020 года 10:45
Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном может стать причиной роста недоверия к рублю - Росбанк
Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся вчера, может стать новой причиной роста недоверия к рублю, говорится в комментарии Росбанка. "Хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между... читать дальше
.28 сентября 2020 года 10:28
Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению настроений на мировых рынках
Москва. 28 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного корректируется вверх к бивалютной корзине после падения на предыдущей неделе благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.28 сентября 2020 года 10:26
Аналитики Промсвязьбанка умеренно негативно смотрят на перспективы нефтяных цен, диапазон понедельника для нефти марки Brent составляет $41-43 за баррель, говорится в комментарии банка. Нефть начинает неделю со снижения, реагируя на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Европе и... читать дальше
.28 сентября 2020 года 10:11
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 88,00-91,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Ключевыми рисками для рубля в конце... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:58
Аналитики "Атона" ожидают, что в понедельник рынок акций РФ откроется на положительной территории - утренний рост составит 1,25%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:52
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов понедельника ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам у уровней пятничного закрытия. "Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:45
Аналитики считают, что утром понедельника отечественный рынок акций покажет небольшой рост. Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается вернуться выше 2900 пунктов. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:38
Москва. 28 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи на старте торгов понедельника попытается отыграть отметку 2900 пунктов - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в начале сессии понедельника покупки в российских бумагах могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения выше 2900 пунктов. "Отметим, что сдерживающим фактором могут выступить геополитические риски, что... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:25
Индекс Мосбиржи после открытия торгов понедельника с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - "Алго Капитал"
Смешанное состояние внешнего фона не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов понедельника, и после практически нейтрального открытия он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:17
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:15
Аналитики "Алор Брокер" ждут укрепления рубля, что снизит "стоимость нефти в рублях": в пятницу пара доллар/рубль "проколола" восходящий канал от начала июня, но рубль сильно перепродан, коррекция просто необходима, говорится в комментарии компании. "В пятницу мы впервые за последние 7 сессий... читать дальше
.28 сентября 2020 года 09:05
лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что торги понедельника российский рынок акций может начать с роста, отыгрывая рост американского рынка, но негативное давление на рублевые активы будет оказывать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Отечественных инвесторов это не... читать дальше
.25 сентября 2020 года 19:50
Рынок акций на минувшей неделе упал вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса COVID-19 и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи. Негатива к концу недели добавили неподтвержденные слухи, что "Газпром" в последующих годах может пойти на сокращение дивидендов в целях финансирования социальной газификации. Индекс РТС откатился к уровням середины мая на фоне ослабления рубля, при этом сдерживал откат локальный приток средств нерезидентов в российские активы. читать дальше
.25 сентября 2020 года 19:40
Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро под влиянием совокупности негативных факторов
Москва. 25 сентября. Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз. читать дальше
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