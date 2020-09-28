Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также из-за обострившегося в последние дни армяно-азербайджанского конфликта, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу на фоне подорожания акций технологических компаний. Однако индикаторы Dow Jones и S&P впервые с августа 2019 года продемонстрировали четвертое недельное снижение подряд. Dow Jones и S&P потеряли за неделю 1,8% и 0,6% соответственно, в то время как Nasdaq поднялся на 1,1%. Давление на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в мире. Рост новых случаев заражения привел к восстановлению некоторых карантинных мер в Европе, в частности, во Франции и Великобритании. При этом, по информации CNBC, демократы готовятся представить новый пакет стимулов объемом $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше их предыдущего предложения.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 11,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост в августе на 1,5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на информацию о введении в США санкций против китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Японский Nikkei 225 поднялся на 1,32%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:15 МСК вырос на 0,07%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,02%. Котировки производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 4,8% после того, как газета Financial Times сообщила, что власти США ввели против него санкции. Южнокорейский индекс Kospi к 08:11 МСК поднялся на 1,49%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:18 МСК прибавил 0,12%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $41,56 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,05%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,90 за баррель, что на 0,87% ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на 0,2%. На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США. Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,706 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,406 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 сентября снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 706,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-1%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,6%) и "РЖД-001P-16R" (-0,58%), а в лидерах роста - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,5%), "Сегежа-001P-01R" (+0,4%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 4% годовых. Ставка купона установлена на весь срок обращения. Купоны годовые. Облигации размещались в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,61% годовых. Сбор заявок прошел 25 сентября, при этом объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 сентября.

Кроме того, ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 4,75% годовых. Десятилетние бумаги объемом 7 млрд рублей были размещены в апреле 2018 года по ставке купона 7,75% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 0,5%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта не предусмотрена. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 28 сентября начнет размещение дополнительного выпуска облигаций N2 серии 001Р-17Р на 1 млрд рублей. Дата погашения допвыпуска - 31 июля 2030 года. Облигации будут размещаться по цене 101% от номинала. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых. 24 августа банк начал размещение допвыпуска N1 облигаций серии 001Р-17P объемом 1 млрд рублей. Облигации размещаются по цене 101,00% от номинала. На 23 сентября Газпромбанк реализовал допвыпуск на сумму 38,298 млн рублей.

Кроме того, Газпромбанк установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-10 в размере 4,28% годовых. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года по ставке 10,85% годовых. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 7-13-го купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,1%.

Сбербанк (MOEX: SBER) России с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября проведет сбор заявок на облигации со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 5,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,78% годовых. Продолжительность первого купона составит 212 дней, остальные купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 2 октября. С выпуском 4-летних облигаций серии 001Р-SBER16 банк выходил в июне текущего года. Тогда он разместил облигации на 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 5,65% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 6-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 0,05% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.