Пара доллар/рубль продолжит движение в верхней половине диапазона 75-80 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов понедельника ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам у уровней пятничного закрытия. "Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в диапазоне $41-43 за баррель, не даст поводов к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Однако и поводов для укрепления рубля в текущей ситуации игроки могут не увидеть. В результате в ходе торгов пара доллар/рубль продолжит движение в верхней половине диапазона 75-80 руб./$1", - пишет он в комментарии банка.