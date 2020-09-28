Индекс Мосбиржи на старте торгов понедельника попытается отыграть отметку 2900 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в начале сессии понедельника покупки в российских бумагах могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения выше 2900 пунктов.

"Отметим, что сдерживающим фактором могут выступить геополитические риски, что снизит интерес к нашим акциям. При этом в ходе торгов, в случае появления дополнительных негативных новостей по коронавирусу в Европе и возможному восстановлению карантинных ограничений в отдельных странах, настроения на мировых рынках ухудшатся, что поспособствует продажа на российском рынке и приведет к уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию", - пишет специалист в своем комментарии.