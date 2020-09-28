Индекс Мосбиржи после открытия торгов понедельника с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - "Алго Капитал"

Смешанное состояние внешнего фона не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов понедельника, и после практически нейтрального открытия он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2885-2905 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. Смешанное состояние внешнего фона не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов. После близкого к нейтральному открытия он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.