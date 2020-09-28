Утренние прогнозы: отечественный рынок акций покажет небольшой рост

Аналитики считают, что утром понедельника отечественный рынок акций покажет небольшой рост. Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается вернуться выше 2900 пунктов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российского рынка консолидации или даже роста с попыткой выйти выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Торги понедельника российский рынок акций может начать с роста, отыгрывая рост американского рынка, но негативное давление на рублевые активы будет оказывать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Отечественных инвесторов это не сильно напугает, но вот нерезиденты могут отказаться от покупок российских акций и рубля".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии понедельника покупки в российских бумагах могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения выше 2900 пунктов. Отметим, что сдерживающим фактором могут выступить геополитические риски, что снизит интерес к нашим акциям. При этом в ходе торгов, в случае появления дополнительных негативных новостей по коронавирусу в Европе и возможному восстановлению карантинных ограничений в отдельных странах, настроения на мировых рынках ухудшатся, что поспособствует продажа на российском рынке и приведет к уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2885-2905 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. Смешанное состояние внешнего фона не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов. После близкого к нейтральному открытия он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".