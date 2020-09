Dow Jones и S&P завершили в минусе четвертую неделю подряд

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу на фоне подорожания акций технологических компаний.

Однако индикаторы Dow Jones и S&P впервые с августа 2019 года продемонстрировали четвертое недельное снижение подряд, пишет Trading Economics. Dow Jones и S&P потеряли за неделю 1,8% и 0,6% соответственно, в то время как Nasdaq поднялся на 1,1%.

В четверг рынок акций США также завершил торги в плюсе после волатильной сессии. Значение Dow Jones увеличилось на 0,2%. S&P 500 поднялся на 0,3%, Nasdaq - на 0,37%.

"Распродажа несколько стабилизировалась в последние дни, но все еще нет реальных признаков укрепления, - считает Марк Ньютон из Newton Advisors, которого цитирует CNBC. - Таким образом, сохраняется "медвежий" тренд".

Давление на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в мире. Рост новых случаев заражения привел к восстановлению некоторых карантинных мер в Европе, в частности, во Франции и Великобритании.

По информации CNBC, демократы готовятся представить новый пакет стимулов объемом $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше их предыдущего предложения.

"Новости о том, что демократы и республиканцы работают над компромиссом, по всей видимости, являются самым вероятным триггером решительной перемены рыночных настроений в лучшую сторону", - считают аналитики UniCredit Bank, которых цитирует MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард не исключил восстановления экономики США до докризисного уровня уже в этом году. "Чтобы это произошло, реальный ВВП должен вырасти на 35% в пересчете на годовые темпы в третьем квартале и примерно на 10,3% в пересчете на годовые темпы в четвертом квартале", - заявил он в четверг на вебинаре Global Interdependence Center (GIC).

Помимо этого, несколькими днями ранее Баллард заявил в эфире Bloomberg Television, что восстановление экономики США продолжится, даже если Конгресс не примет новых мер поддержки.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 11,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост в августе на 1,5%.

В пятницу подорожали акции технологических компаний. Цена бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) увеличилась на 2,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,8%.

Котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) повысились на 2,1%, Tesla Inc. (SPB: TSLA) - на 5%.

Цена бумаг круизных операторов также выросла. Акции Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 9,7%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 13,7%, Royal Caribbean Group - на 7,7%.

Котировки Novavax Inc. повысились на 10,9%. Американская компания приступает к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19 в Великобритании на фоне всплеска случаев заражения, сообщили британские СМИ.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. подешевели на 1,3%, несмотря на то, что оператор магазинов-складов в четвертом финансовом квартале увеличил выручку на 12,5% - до $53,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне $52,1 млрд.

Бумаги Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) потеряли в цене 1,4%. Американская компания объявила об уходе с рынка Индии - крупнейшего мирового рынка мотоциклов.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 358,52 пункта (1,34%) - до 27173,96 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 51,87 пункта (1,6%) и составил 3298,46 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 241,3 пункта (2,26%) - до 10913,56 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на информацию о введении в США санкций против китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Японский Nikkei 225 к 08:07 МСК поднялся на 0,68%.

Акции Nikon Corp. дорожают на 3,1%. Котировки владельца розничных магазинов J.Front Retailing Co. подскочили на 4,8%.

Тем временем бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. Ltd. теряют в цене 1,7%, Toshiba Corp. - 3,3%.

Японский производитель запоминающих устройств Kioxia Holdings Corp., бывшее подразделение Toshiba, отложил IPO, пишет The Wall Street Journal. Ранее компания отмечала, что санкции США против китайской Huawei Technologies Co. наносят ущерб ее бизнесу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:15 МСК вырос на 0,07%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,02%.

Совокупная прибыль китайских промышленных предприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 19,1% в годовом выражении и составила 612,8 млрд юаней ($90 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, прибыль промпредприятий страны выросла по итогам четвертого месяца подряд. В июле она повысилась на 19,6%.

Акции HSBC Holdings дорожают на 9,4% на торгах в Гонконге. Цена акций производителя электроники Xiaomi Corp. растет на 3,5%, Alibaba Group Holdings Ltd. - на 2,3%.

Котировки производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 4,8% после того, как газета Financial Times сообщила, что власти США ввели против него санкции.

Между тем федеральный судья в воскресенье временно заблокировал запрет президента США Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok, сообщает радио NPR. Согласно указу администрации США, с 27 сентября TikTok должен был быть удален из магазинов приложений для смартфонов на территории страны.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:11 МСК поднялся на 1,49%.

Акции сектора развлечений дорожают после того, как корейская звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment установила цену IPO на уровне 130 тыс. южнокорейских вон за акцию ($115). YG Entertainment прибавляет в цене 9,6%, JYP Entertainment - 8,2%, SM Entertainment - 6,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:18 МСК прибавил 0,12%.

Бумаги австралийских энергокомпаний в понедельник дорожают: Origin Energy Ltd. - на 1,3%, AGL Energy Ltd. - на 0,6%.

Акции четырех крупнейших банков страны дешевеют: National Australia Bank - на 0,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Westpac Banking Corp. - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $41,64 за баррель, что на $0,28 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,02 (0,05%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,93 за баррель, что на $0,32 (0,8%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,06 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

"Структура нефтяного рынка в данный момент указывает на "медвежий" тренд", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

Крупные страны рассматривают возможность возврата ограничений для туризма, и это главный катализатор снижения цен на нефть, говорит Ли.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США.

Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.