Ближайшей целью роста российской валюты является отметка 76,2 руб./$1 - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" ждут укрепления рубля, что снизит "стоимость нефти в рублях": в пятницу пара доллар/рубль "проколола" восходящий канал от начала июня, но рубль сильно перепродан, коррекция просто необходима, говорится в комментарии компании.

"В пятницу мы впервые за последние 7 сессий увидели хотя и небольшой, но рост цен гособлигаций. Это говорит о том, что массового бегства иностранных инвесторов из России не наблюдалось. Сейчас ОФЗ торгуются по ценам конца апреля, доходность выросла, и вполне возможно, что она вот-вот заинтересует новых инвесторов. Наконец, во второй половине пятницы мы видели аномально большие для последних дней заявки, причем "реальные", на покупку и продажу рубля. Как правило, такое происходит перед сменой тренда, - пишет главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Так что у рубля в понедельник есть все шансы начать технический отскок, который со временем может перерасти в нечто большее. Ближайшей целью роста российской валюты является отметка 76,2 руб./$1, где проходит нижняя граница восходящего канала".