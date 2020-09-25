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25 сентября 2020 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе упал вслед за миром из-за опасений второй волны заражения COVID-19

Рынок акций на минувшей неделе упал вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса COVID-19 и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи. Негатива к концу недели добавили неподтвержденные слухи, что "Газпром" в последующих годах может пойти на сокращение дивидендов в целях финансирования социальной газификации. Индекс РТС откатился к уровням середины мая на фоне ослабления рубля, при этом сдерживал откат локальный приток средств нерезидентов в российские активы.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 17 по 23 сентября составил $20 млн против $110 млн чистого оттока неделей ранее (лучший результат за последние пять недель). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $30 млн по сравнению с чистым оттоком $90 млн на предыдущей неделе.

В период с 21 по 25 сентября индекс МосБиржи снизился на 1,9% и составил 2896,83 пункта, индекс РТС потерял 5,2% и достиг 1164,68 пункта на фоне роста доллара до 78,38 руб./$1 (+2,64 рубля за неделю) и снижения ноябрьской нефти Brent в район $41,6 за баррель (-3,3%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с ощутимой просадки вслед за падением внешних фондовых площадок и нефти на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи; индексы МосБиржи и РТС закрепились ниже рубежей 2900 и 1200 пунктов соответственно, причем индикаторы показали рекордное падение за 5 месяцев во главе с бумагами нефтяных и золотодобывающих компаний. Нефть Brent откатилась к $41,3 за баррель на фоне опасений за стабильный спрос на сырье.

Лидировали в откате акции "Татнефти" (-6,1%) и "ЛУКОЙЛа" (-4,6%), где продолжились распродажи после решения правительства РФ повысить налоги для нефтяной отрасли и отменить льготы по сверхвязкой нефти. "Аэрофлот" (-3,1%) официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд акций. Выросли бумаги "М.Видео" (+2,5%) на фоне известий, что CEO группы с 1 октября станет экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за нефтью и индексами в Европе, однако вечером подъем замедлился из-за ухудшения внешних настроений на фоне сохраняющихся опасений второй волны коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС в течение торгов протестировали утраченные накануне рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно, однако удержать отметки не смогли.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "ММК" (-1,6%, до 38,76 рубля; дивиденды за второй квартал - 0,607 рубля на акцию),

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал ООН добиться того, чтобы Китай понес ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в мире. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы против коронавируса COVID-19.

Нефть Brent во вторник отскочила вверх к $42 за баррель на фоне закрытия части добывающих нефтеплатформ в Мексиканском заливе из-за шторма "Бета".

В среду рынок акций вновь подрос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы, подогретыми неплохой макростатистикой и данными по запасам сырья в США, однако сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая Америка. Индекс МосБиржи превысил 2915 пунктов на взлетевших бумагах "Яндекса" (+10,8%) на новостях о планах покупки интернет-компанией группы TCS Group (+5,5%). Сумма сделки оценивается в $5,5 млрд, "Яндекс" подтвердил планы по покупке до 100% TCS, что потребует согласия акционеров.

В четверг рынок акций развернулся вниз вслед за мировыми площадками на опасениях за восстановление мировой экономики из-за увеличения заболеваемости COVID-19 во многих странах, откат сдерживался ростом бумаг "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Роснефти" (+1,1%) и Сбербанка (+0,3%), за счет которых индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов.

Просели ГДР Mail.ru Group (-6,6%) после известий о планах размещения конвертируемых бондов на $400 млн с погашением в 2025 году, а также размещения на рынке GDR на $200 млн в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). Цена размещения ГДР составила $28 за штуку, что оказалось на 8% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Руководители Федрезерва США заявили, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности. Негативом в четверг стали данные Минтруда США, показавшие рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю до 870 тыс., при прогнозах снижения до 840 тыс. Нефть Brent просела в район $41,6 за баррель.

В конце недели рынок акций РФ продолжил снижение во главе с упавшими бумагами "Газпрома" (-4,4%), индекс МосБиржи откатился ниже 2900 пунктов.

Негативом для акций "Газпрома" стали слухи, что рассматривается вариант уменьшения дивидендов "Газпрома" в целях финансирования социальной газификации. Слухи носили спекулятивный характер, поскольку известна жесткая позиция Минфина РФ - выплачивать в последующие годы акционерам "Газпрома" дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Кроме того, цена поставок российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" с началом третьего квартала снизилась до $144 за тысячу кубометров после $182 во втором и $202 в первом квартале.

Нефть делала попытки коррекции, но отскок сменился новым снижением; Brent после тестирования рубежа $42 за баррель опустилась вечером в район $41,6 за баррель на фоне опасений сокращения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения (на неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны).

Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе.

По итогам недели с 21 по 25 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Татнефти" (-9% и -10% "префы"), Petropavlovsk (-9%), "Аэрофлота" (-9%); лучше рынка оказались акции "М.Видео" (+8%), "Яндекса" (+7%), "Детского мира" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять макростатистика, новости о стимулах экономики США, а также санкционная риторика Запада в отношении России; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2800-2950 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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