Рынок акций РФ в пятницу просел во главе с упавшим в март Газпромом, неделя закрылась в минусе

Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне подешевевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок из-за опасений введения новых ограничительных мер в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в мире; локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома", обновившие минимум за полгода на беспочвенных слухах о возможном сокращении дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2896,83 пункта (-0,55%), индекс РТС - 1164,68 пункта (-2,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 78,38 рубля (+1,23 рубля), золото просело до $1863,4 за унцию (-0,7%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,9-5,2%, доллар подорожал на 2,64 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Газпрома" (-4,4%, до 170,07 рубля - минимум за полгода), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Негативом для акций "Газпрома" стали слухи, что рассматривается вариант уменьшения дивидендов "Газпрома" в целях финансирования социальной газификации. Однако, по оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", эти слухи скорее беспочвенны и носят спекулятивный характер, поскольку известна жесткая позиция Минфина РФ - в следующие годы выплачивать акционерам "Газпрома" дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.

Кроме того, цена поставок российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" с началом третьего квартала снизилась до $144 за тысячу кубометров после $182 во втором и $202 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрация по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ остается под давлением вместе с мировыми площадками на фоне опасений по поводу отсутствия стимулов для роста и замедления темпов восстановления мировой экономики в связи с возобновлением роста инфицированных коронавирусом. Акции "Газпрома" упали на фоне известий о возможном перераспределении части дивидендных выплат в пользу финансирования плана социальной газификации, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, утром внешний фон был достаточно позитивным благодаря увеличению шансов на компромисс по новому пакету фискальных стимулов в США. По словам нескольких официальных лиц, законодатели-демократы Палаты представителей разрабатывают план стимулирования экономики на сумму около $2,4 трлн. Хотя новое предложение меньше, чем принятый в мае пакет в $3,4 трлн, он превышает сумму, на которую согласны республиканцы в Сенате. Президент США дал понять, что готов пойти на объем помощи лишь в $1,5 трлн.

Однако после начала торгов на "Мосбирже" в пятницу ситуация на мировых рынках стала быстро ухудшаться. В результате российские фондовые индикаторы устремились вниз, индекс РТС обновил 4-месячный минимум. Дополнительное давление на рублевые активы оказала очередная инициатива американских законодателей, направленная на введение новых антироссийских санкций.

Кроме того, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил повысить налоги для компаний, доходы которых в виде дивидендов превышают 50 млн рублей. Подобные инициативы, наряду с недавней по повышению налоговой нагрузки экспортеров, не лучшим образом сказываются на инвестиционной привлекательности российских акций, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы снизились из-за ухудшения внешнего фона, рубль слабеет, акции "Газпрома" обновили минимум с марта. В ближайшее время сохраняются риски развития падения акций концерна к мартовскому минимуму 158,17 руб., чего можно ожидать после пробития уровня 170 руб. Краткосрочное улучшение настроений возможно при способности закрепиться выше 181 руб., но даже в этом случае потенциал повышения бумаг, скорее всего, будет ограничен 190,50 руб.

Акции НЛМК смотрелись лучше рынка после одобрения акционерами дивидендов за второй квартал в размере 4,75 рубля на бумагу с закрытием реестра 12 октября. Акционеры Сбербанка одобрили дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за прошлый год в размере 18,7 рубля на бумагу с закрытием реестра 5 октября.

На биржах США вечером сложился умеренно позитивный настрой во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 оставался выше важной среднесрочной поддержки 3200 пунктов в надежде на прогресс в переговорах республиканцев и демократов по пакету мер экономического стимулирования, очередное голосование по которому может пройти на следующей неделе. Шансы одобрения поддержки до президентских выборов в США не столь высоки, но давление на законодателей растет, отмечает аналитик.

Статистика пятницы при этом показала рост заказов на товары длительного пользования в августе лишь на 0,4% м/м (ожидалось +1,5%) после их скачка на 11,7% в июле. Недавние экономические данные заставляют задуматься о перспективе не только V-образного, но и W-образного восстановления американской экономики. Следующая неделя даст инвесторам немало пищи для размышлений. В частности, будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за второй квартал, личным доходам и расходам, базовому ценовому индексу потребления за август, окончательные индексы деловой активности в промышленности за сентябрь, а также отчет по рынку труда за сентябрь.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу отступили от внутридневных минимумов, но в целом чувствовали себя слабо. Долларовый индикатор РТС в течение сессии обновил очередной минимум с конца мая 1160 пунктов. Ждать ускорения продаж на рынке можно при закреплении ниже поддержек 2850 и 1100 пунктов, а возвращения к более уверенным покупкам - при пробое 3000 и 1220 пунктов соответственно. На следующей неделе, помимо данных из США и Европы, стоит обратить повышенное внимание на статистику по деловой активности в КНР за сентябрь. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2850-2950 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на старте торгов еще существовала надежда, что отечественный рынок акций сможет выйти в "плюс", но настроения инвесторов быстро испортились, как и в Европе, из-за страхов перед второй волной COVID-19 и перспективами длительного и трудного восстановления экономики. Из менее очевидных причин слабости рынка также стоит вспомнить скандальные материалы по поводу участия ведущих банков в сомнительных операциях на $2 трлн в течение двух десятилетий. Вероятно, что данные банки избавляются от различных активов, готовясь к возможным судебным искам.

Бумаги Headhunter с 25 сентября торгуются на "Московской бирже". Пока сложно говорить о перспективах компании. Однако, учитывая общую тенденцию на цифровизацию экономики, данный сервис может рассчитывать на растущий рынок, а также стать интересным для поглощения информационно-финансовыми структурами для последующей интеграции в свои экосистемы. Сбербанк также стал поставщиком нескольких новостей. Наблюдательный совет банка возглавил министр финансов Антон Силуанов. Глава Сбербанка Герман Греф также сообщил, что новая дивидендная политика, скорее всего, сохранит требование к достаточности капитала на уровне 12,5%, чтобы выплаты дивидендам осуществлялись в размере 50% от прибыли.

Подешевели акции "Газпрома". Согласно очередному законопроекту в Сенате США, американские законодатели предлагают принять очередные рестрикции против РФ в виде списков персоналий, а также запрета на "Северный поток 2". В целом подобный сценарий был ясен уже в конце прошлого года, но на текущий момент он становится приоритетным. США проводят политику на ограничение экспортных возможностей российской газовой компании в Европе, дабы заполучить долю для поставок своего СПГ.

Неопределенность на внешних рынках также поддерживается проблемами с одобрением нового пакета экономической помощи в США. По данным CNBC, демократы готовят свои инициативы на $2,4 трлн, но даже это сокращенное предложение почти в два раза превышает объем, на который согласны республиканцы. Тем не менее пакет, предусматривающий как помощь авиакомпаниям, так и выплаты безработным, может быть поставлен на голосование на следующей неделе.

Нефть проседает из-за рисков замедления восстановления спроса, или даже очередного периода его спада. В европейских странах возвращают часть социальных ограничений, чтобы сдержать вторую волну COVID-19. В США спрос на бензин остается на 9% ниже прошлогодних показателей. В Индии объемы переработки упали в августе на 26% в годовом выражении. Также можно говорить о влиянии доллара, который бурно укрепляется на текущей неделе.

В целом, сентябрь, как и ожидалось, оказался весьма проблематичным месяцем, подтвердив исторические закономерности рынка. Впрочем, история также учит, что октябрь должен быть заметно лучше. Российский рынок акций пока воздерживается от штурма зоны поддержки 2820-2850 по индексу МосБиржи. Все же есть надежда, что до конца месяца этот рубеж устоит, а в четвертом квартале будут преобладать покупки, полагает Кочетков.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), Европа после дневного снижения перешла к консолидации (индекс FTSE вырос на 0,3%, CAC 40, DAX просели на 0,7-1,1%) и растет Америка (индекс S&P 500 растет на 0,5% после снижения на 0,3% в начале торгов).

Демократы в Палате представителей Конгресса США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце.

Нефть в пятницу остается под давлением продаж, неделя завершается снижением на фоне опасений сокращения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения; цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,61 за баррель (-0,8% и +0,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $39,94 за баррель (-0,9% и +0,1% накануне).

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,6%), акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,7%).

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,8%, до 1874,5 рублей). Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 48,79 рубля на акцию. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября. Дивиденды "Черкизово" за первое полугодие 2019 года составили 48,8 рубля на акцию, в сумме - 2,1 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,2%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,7%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,5%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+3,9%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,663 млрд рублей (из них 14,542 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 12,981 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).