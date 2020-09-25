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25 сентября 2020 года 18:36

Цены евробондов РФ за неделю умеренно снизились на фоне упавшего "аппетита к риску"

Москва. 25 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились на фоне упавшего у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного подросли в цене за пять дней за счет спроса участников рынка на "защитные" активы, что привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году.

Тенденция к ценовому снижению в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели. И причин тому было несколько. Во-первых, на мировые рынки давили опасения второй волны коронавирусной эпидемии, что может привести к новым приостановкам работы как отдельных компаний, так и целых отраслей в крупнейших экономиках мира. Великобритания уже объявила об ужесточении в стране карантинных мер. Во-вторых, было опубликовано новое досье о том, что ведущие мировые банки участвовали в переводах денежных средств, имеющих сомнительное происхождение. В результате резко упали в цене акции фигурирующих в досье банков, в частности, ценные бумаги HSBC обвалились до уровней 1995 года. Это потянуло за собой вниз все мировые фондовые индексы. На этом фоне и произошло снижение котировок российских евробондов, причем традиционно наибольшие ценовые потери понесли "длинные" выпуски.

Несмотря на отскок на рынке акций и позитивную коррекцию рубля на внутреннем валютном рынке, динамика российских еврооблигаций во вторник в целом была нейтральной. Падение приостановилось, но сил для роста было недостаточно. Колебания котировок в основном проходили вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

В середине недели котировки российских еврооблигаций слегка подросли благодаря снижению геополитических рисков, что транслировалось в снижение геополитической премии на 1-3 базисных пункта. При этом евробонды большинства emerging markets продолжили снижаться в цене, отыгрывая выросшие опасения относительно надвигающейся второй волны коронавирусной эпидемии. Кроме того, не добавили оптимизма инвесторам и заявления ряда представителей Федрезерва США, в том числе его главы Джерома Пауэлла, о том, что для преодоления негативных последствий пандемии американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы.

Руководители Федеральной резервной системы считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности. Председатель ФРС Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других. Зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg TV, что несмотря на восстановление американской экономики после снятия карантинных мер, она по-прежнему остается "в глубокой яме".

В то же время перспективы принятия нового пакета экономических стимулов в США стали еще более отдаленными на фоне противоречий по поводу назначения судьи Верховного суда на место Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 19 сентября. Президент США Дональд Трамп хочет утвердить кандидатуру нового судьи до президентских выборов.

Вместе с тем 24 сентября активность продавцов в секторе отечественных евробондов вновь возросла на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Под давлением игроков на понижение находились практически все сектора - и мировые рынки акций, и валюты развивающихся стран, и долговые бумаги emerging markets. При этом наибольшие потери понесли "длинные" выпуски евробондов РФ, в то время как "короткие" и среднесрочные бумаги были более устойчивыми к внешнему негативу благодаря высокой валютной ликвидности российских банков.

В последний день недели конъюнктура мировых рынков капитала несколько успокоилась, что позитивно сказалось и на секторе отечественных евробондов, который в целом перестал снижаться и перешел к легкой позитивной коррекции. Таким образом, конец недели давал некоторую надежду на локальную стабилизацию ситуации на рынке.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 114,5% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 3 базисных пункта и 25 сентября составил 173 базисных пункта). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,6% (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 3,44% годовых), с погашением в 2042 - на 1,68% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 13 пунктов и составил 256 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,57% (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 3,4% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,66%, подешевев до 112,61% от номинала (доходность выросла на 11 пунктов - до 2,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,56% - до 114,76% от номинала (их доходность выросла на 10 пунктов, до 1,98% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 0,27%, до 110% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов, составив 129 базисных пунктов).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе может оказаться вновь волатильной вследствие возможного роста санкционных рисков, которые могут выйти на первый план на ожиданиях антироссийской риторики в ходе Брюссельского саммита ЕС, перенесенного с 24-25 сентября на 1-2 октября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, участники рынка будут пристально следить за новостями с саммита ЕС относительно возможных новых санкций против России, что может вызвать резкое падение всех российских активов. В случае, если все ограничится лишь персональными санкциями, и не будут объявлены серьезные экономические секторальные санкции, динамика котировок российских еврооблигаций будет более стабильной.

В свою очередь конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а также натянутых взаимоотношений США и Китая. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие месяцы, являются предстоящие президентские выборы в США.


Опубликовано: /Финмаркет/
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