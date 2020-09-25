Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США в IV квартале до 3% с 6%

Экономисты Goldman Sachs Group ухудшили прогноз роста американской экономики в четвертом квартале сразу вдвое на фоне ослабления надежд на дальнейшее госстимулирование.

Теперь они ожидают повышения ВВП США в октябре-декабре на 3% против ранее предполагавшихся 6%, сообщает CNBC.

Демократы и республиканцы в течение нескольких месяцев не могут договориться относительно нового пакета финпомощи. Эта тупиковая ситуация в Вашингтоне приведет к более медленному, чем ожидалось, росту в четвертом квартале, говорится в сообщении Goldman Sachs.

На этой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства до 11 декабря. Аналитики банка ранее предполагали, что Конгресс одновременно примет пакет стимулов в размере $1 трлн, который будет включать частичное продление выплат экстренных пособий по безработице и дополнительные объемы кредитования в рамках программы PPP (поддержка малого бизнеса). Однако этого не произошло.

"Мы полагаем, что сейчас уже ясно, что Конгресс не примет дополнительных фискальных стимулов, - отмечается в сообщении Goldman Sachs. - Это означает, что после завершения последнего раунда экстренных пособий по безработице, которые выплачиваются в настоящее время, какая-либо дальнейшая фискальная поддержка, вероятно, будет отложена до 2021 года".