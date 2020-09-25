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Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома с 28 сентября, а работающим - перейти на "удаленку" или взять отпуск
25 сентября 2020 года 17:50
Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США в IV квартале до 3% с 6%
Экономисты Goldman Sachs Group ухудшили прогноз роста американской экономики в четвертом квартале сразу вдвое на фоне ослабления надежд на дальнейшее госстимулирование. Теперь они ожидают повышения ВВП США в октябре-декабре на 3% против ранее предполагавшихся 6%, сообщает CNBC. Демократы и республиканцы в течение нескольких месяцев не могут договориться относительно нового пакета финпомощи. Эта тупиковая ситуация в Вашингтоне приведет к более медленному, чем ожидалось, росту в четвертом квартале, говорится в сообщении Goldman Sachs. На этой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства до 11 декабря. Аналитики банка ранее предполагали, что Конгресс одновременно примет пакет стимулов в размере $1 трлн, который будет включать частичное продление выплат экстренных пособий по безработице и дополнительные объемы кредитования в рамках программы PPP (поддержка малого бизнеса). Однако этого не произошло. "Мы полагаем, что сейчас уже ясно, что Конгресс не примет дополнительных фискальных стимулов, - отмечается в сообщении Goldman Sachs. - Это означает, что после завершения последнего раунда экстренных пособий по безработице, которые выплачиваются в настоящее время, какая-либо дальнейшая фискальная поддержка, вероятно, будет отложена до 2021 года".
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25 сентября 2020 года 19:50
Рынок акций на минувшей неделе упал вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса COVID-19 и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи. Негатива к концу недели добавили неподтвержденные слухи, что "Газпром" в последующих годах может пойти на сокращение дивидендов в целях финансирования социальной газификации. Индекс РТС откатился к уровням середины мая на фоне ослабления рубля, при этом сдерживал откат локальный приток средств нерезидентов в российские активы. читать дальше
.25 сентября 2020 года 19:40
Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро под влиянием совокупности негативных факторов
Москва. 25 сентября. Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз. читать дальше
.25 сентября 2020 года 19:16
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне подешевевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок из-за опасений введения новых ограничительных мер в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в мире; локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома", обновившие минимум за полгода на беспочвенных слухах о возможном сокращении дивидендов. читать дальше
.25 сентября 2020 года 18:48
Пока сентябрьская коррекция выглядит как повод для входа в рынок акций на привлекательных уровнях - "Альфа-Капитал"
Пока сентябрьская коррекция выглядит как здоровое охлаждение и повод для входа в рынок на привлекательных уровнях, отмечается в комментарии старшего аналитика "Альфа Капитала" Максима Бирюкова. Для катастрофического обвала, по мнению эксперта, нужны будут экстремальные события вроде новых... читать дальше
.25 сентября 2020 года 18:36
Москва. 25 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились на фоне упавшего у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного подросли в цене за пять дней за счет спроса участников рынка на "защитные" активы, что привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.25 сентября 2020 года 18:30
Аналитики Citigroup советуют инвесторам переориентироваться с акций европейских компаний на бумаги emerging markets (EM) из-за расхождения в экономических тенденциях, лежащих в основе этих классов активов. Оценки экспертов банка говорят об определенном разочаровании в Европе на фоне устойчивого... читать дальше
.25 сентября 2020 года 18:12
Текущее падение цен на золото на фоне снижения аппетита к риску можно рассматривать как возможность для покупок, поскольку долгосрочно золото остается привлекательным активом для инвестиций, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Золото показало наибольшее недельное снижению за шесть месяцев,... читать дальше
.25 сентября 2020 года 17:30
Тенденция к созданию крупных альянсов и экосистем делает HeadHunter потенциально привлекательным объектом для возможного поглощения - "Открытие Брокер"
Текущая тенденция к созданию крупных альянсов и экосистем ("Яндекс" и TCG Group, Сбербанк и др.) делает HeadHunter потенциально привлекательным объектом для возможного поглощения, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Торги... читать дальше
.25 сентября 2020 года 17:03
Julius Baer по-прежнему ожидает сужения кредитных спредов на рынке облигаций в среднесрочной перспективе
Ключевые государственные облигации по-прежнему опережают более рискованные сегменты рынка облигаций, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости восстановления экономики, отмечается в комментарии Julius Baer. Однако, учитывая огромный объем ликвидности, находящейся в поисках доходности,... читать дальше
.25 сентября 2020 года 16:33
нвесторы покидают развивающиеся рынки на фоне общей геополитической напряженности, делая выбор в пользу более консервативных активов, в результате чего рубль может продолжить ослабление, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)... читать дальше
.25 сентября 2020 года 16:17
Российской валюте сложно, так как текущий баланс факторов выступает не в пользу рубля, говорится в комментарии "БКС Премьер". Поддержка со стороны налогового периода завершается. При этом, как и большинство валют развивающихся стран, рубль сдает позиции под натиском усиления доллара США,... читать дальше
.25 сентября 2020 года 15:57
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.25 сентября 2020 года 15:40
Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне возобновления негативной динамики мировых рынков
Москва. 25 сентября. Доллар и евро после утренней просадки развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в условиях возобновления негативной динамики мировых рынков, дешевеющей нефти и санкционных угроз. читать дальше
.25 сентября 2020 года 15:36
ефтяной рынок сохраняет умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ немного ускорили снижение и теряли около 0,5-1% в связи с ухудшением мировой склонности к риску. Веских драйверов... читать дальше
.25 сентября 2020 года 15:01
"ВТБ Капитал" установил рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) после пересмотра, сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $75 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
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