Долгосрочно золото остается привлекательным активом для инвестиций - Промсвязьбанк

Текущее падение цен на золото на фоне снижения аппетита к риску можно рассматривать как возможность для покупок, поскольку долгосрочно золото остается привлекательным активом для инвестиций, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Золото показало наибольшее недельное снижению за шесть месяцев, поскольку доллар укрепляется, а инвесторы оценивают перспективы дальнейшего стимулирования и восстановления экономики. Неопределенность в отношении роста числа зараженных Covid-19, выборы в США и задержки в принятии стимулирующих мер привели к бегству инвесторов из драгоценных металлов в доллар. При этом стратегические инвесторы по-прежнему предпочитают золото. Текущее падение цен на фоне снижения аппетита к риску можно рассматривать как возможность для покупок. Долгосрочно золото остается привлекательным активом для инвестиций", - комментируют аналитики банка.